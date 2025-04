¿Y Chivas? Los equipos mexicanos que LIDERAN el Ranking de la Concacaf

Luego del primer trimestre de 2025, se ha revelado el Ranking de Clubes de Concacaf, mismo que es liderado por la Liga BBVA MX.

El primer puesto de la tabla le pertenece al Club América. El equipo de Coapa tiene un registro de 1,252 puntos seguido de Cruz Azul, escuadra que tiene 1,238 unidades.

The latest Concacaf Club Ranking is here! ⭐️▶️ @ClubAmerica takes the top spot in the region pic.twitter.com/2YCwc2rYP9

— Concacaf Champions Cup (@TheChampions) April 1, 2025