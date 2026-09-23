Aún no termina el torneo, pero América ya tiene “amarrado” a una joya para 2027; este video lo demuestra

El Club América ha entrado en una complicada racha en la que suma cuatro encuentros sin obtener el triunfo, dos de la Leagues Cup y dos más de la Liga BBVA MX, misma en donde destaca la derrota por 4-3 en el duelo ante Cruz Azul y el empate 2-2 contra Chivas.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de eso, el América se encuentra en la zona alta de la clasificación general, por lo que seguramente el equipo de Guillermo Almada estará en la próxima Liguilla del futbol mexicano. Y, mientras esto sucede, existe un jugador que está cada vez más cerca de llegar al Nido. ¿Quién es?

¿Quién es el jugador que podría llegar al América para el 2027?

Si bien el mercado de fichajes del América fue uno de los más prometedores de los últimos años, la realidad es que la directiva no pudo concretar el regreso de Luis Chávez, jugador mexicano que se encuentra en el balompié ruso y que destacó en el Mundial del 2022.

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Luis Chávez es un pedido expreso de Guillermo Almada, quien lo dirigió cuando ambos coincidieron en Pachuca. La directiva azulcrema intentó de todo para traerlo de vuelta en este periodo de fichajes; sin embargo, al final las negociaciones con su club no llegaron a buen término.

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Luis Chávez ya está en la CDMX para reportar con la Selección Mexicana y el destino le dejó una curiosa coincidencia: se hospedó en el mismo hotel que el América. 🇲🇽

El mediocampista estuvo cerca de convertirse en refuerzo… pic.twitter.com/VvZ91ulHNg — Claro Sports (@ClaroSports) September 20, 2026

No obstante, no se descarta que Luis Chávez pueda llegar al América para el siguiente torneo y lo anterior se refleja en un video en donde el jugador ya comienza a demostrar el cariño que tiene por su posible nuevo club, esto mediante las firmas de camisetas que tuvo a bien hacer durante su llegada para disputar la Fecha FIFA.

¿Cuál es el valor de Luis Chávez?

De acuerdo con información del portal Transfermarkt, Luis Chávez, mediocampista de 30 años de edad, tiene un valor aproximado de seis millones de euros. Aunado a esta cantidad, el Club América tendría que negociar un salario que se adecúe a las finanzas con las que cuenta en la actualidad.