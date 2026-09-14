¿El mejor XI de la Liga BBVA MX? América, con una alineación de MIEDO tras la llegada de sus refuerzos

Después de un inicio en donde decepcionó a toda su afición, la realidad es que el Club América cerró el mercado de fichajes con incorporaciones de auténtico miedo que hacen al cuadro azulcrema, sin duda, uno de los candidatos a ganar el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

Colectivamente, al América no le alcanza

Y es que, a pesar de la baja que significó Sebastián Cáceres, el Club América se reforzó en cada una de sus líneas y ha logrado crear un XI de auténtico miedo para su técnico Guillermo Almada. Por tal motivo, no está de más repasar cómo sería la alienación azulcrema para el resto del Apertura 2026.

¿Cómo sería el XI del América para el resto de la temporada?

Luego de recuperarse de la lesión del tendón de Aquiles, Luis Ángel Malagón volvería al cuadro titular del América y estaría acompañado en la zona defensiva por Kevin Álvarez, Santiago Ramos, Santiago Bueno y Cristian Borja; es decir, dos fichajes estelares en este rubro.

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Estamos a dos días del Clásico Joven. 🦅🔜

¡Sigamos preparándonos, Águilas! 👊 pic.twitter.com/CKJ4rRSOu7 — Club América (@ClubAmerica) September 10, 2026

En la zona del mediocampo también habría algunos cambios, pues Israel Reyes dejaría la defensa para ser el contención fijo junto a Erik Sánchez, quien tendría más libertad al ataque. Del mismo modo, el español Carlos Álvarez estaría delante de ellos para actuar como un 10 en el campo.

Finalmente, los tres elementos al ataque serían Alejandro Zendejas, Brian Roodríguez y el centro delantero se disputaría entre Henry Martín y el colombiano Borja, quien llegó como uno de los elementos más importantes al ataque para el club de la capital del país.

¿Cuándo es el próximo partido del Club América?

Luego de lo vivido este fin de semana ante la Máquina de Cruz Azul en el auténtico Clásico Joven del futbol mexicano, ahora el Club América se prepara para lo que será el Clásico Nacional ante las Chivas del Guadalajara, a disputarse este sábado a las 9 de la noche.

