El mensaje de Jardine que pone a temblar a Chivas y el futuro de Richard Sánchez está por definirse

El Estadio Akron fue testigo de un Clásico Nacional intenso, pero sin goles, en el duelo correspondiente a la jornada 11 de la Liga MX. Chivas y América empataron 0-0, dejando la mesa puesta para un emocionante desenlace en el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf.

América está listo para la remontada el miércoles

Tras el encuentro, el técnico del América, André Jardine, compareció ante los medios de comunicación y dejó claro que su equipo está listo para buscar la remontada el próximo miércoles en el Estadio Ciudad de los Deportes. “Creo que este grupo ya dio demostraciones y el miércoles va a ser uno más de estos días que el América va a estar, te aseguro, yo voy a estar, cada jugador va a estar, nuestra gente va a estar y vamos dar una vez más una demostración de que este grupo está hecho, estos momentos decisivos, nos gustan la verdad, todos crecemos, para esto estamos. Para esto América está construido, este elenco está formado para justamente estar presente en momentos decisivos y mostrarnos porque aquí estamos”, declaró el estratega brasileño.

América necesita ganar 1-0 para mandar el partido al tiempo extra, o ganar por dos goles para calificar a cuartos de final sin necesidad del alargue. Jardine confía en la capacidad de sus jugadores para revertir el marcador adverso y avanzar en la competición.

La salida de Richard Sánchez a Racing de Argentina

Por otro lado, el técnico azulcrema también abordó el tema de la posible salida del mediocampista paraguayo Richard Sánchez a Racing de Argentina. “Bien, lo de Richard no está concretado. Y sí, hay una oferta importante por él. El jugador me parece está más inclinado a ir, pero no me gusta de hablar antes de que las cosas estén concretadas. Estuvo fuera del partido por este tema hoy, sino estaría jugando. Imagino que mañana tiene que tener una decisión concreta para pudiéramos realmente hablar. Realmente puede pasar su salida, pero aún no está concretado”, explicó Jardine.

El Clásico Nacional dejó un sabor agridulce para ambos equipos. Chivas se mantiene con ventaja en la eliminatoria de Concacaf, mientras que América buscará la revancha el próximo miércoles en su casa.