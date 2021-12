¡Bombazo! América anuncia a su nuevo fichaje

No hay margen de error en el América. Ya sea en la plantilla femenil o en la varonil la obligación es la misma, ser campeones. Es por eso que, en Coapa se están reforzando con las figuras más grandes del futbol mexicano.

La salida de Sebastián Córdova a Tigres tuvo un plus para el conjunto que dirige Craig Harrington, pues en la transacción para que el medallista de bronce en Tokyo 2020 llegara a la Sultana del Norte, fue que una de las máximas figuras de las felines llegara al Nido.

Desde hace una semana, la jugadora de 23 años Katty Martínez se convirtió en jugadora del América. Con las universitarias consiguió 80 goles en apenas 91 partidos, lo que la convierte en la máxima anotadora en la historia del futbol femenil de nuestro país; además de cuatro campeonatos, en 2018, 2019, 2020 y 2021.

Este miércoles, las Águilas volvieron a dar un golpe de autoridad en el certamen y ahora se hicieron de los servicios de Alison González. La futbolista llega proveniente del Atlas, donde gracias a su gran talento ha destacado en la liga.

Con apenas 19 años, a unos días de llegar a los 20, la ahora exrojinegra ya suma más de 100 partidos en la Liga BBVA MX Femenil. En el Guard1anes 2021 terminó como la goleadora del torneo con 18 dianas y en su haber cuenta con más de 70 goles desde que inicio su carrera.

Sumado a todo eso, ha formado parte de los procesos de Selección Mexicana como la sub 17, sub 20 y la Mayor. Incluso tiene un sub campeonato del mundo en la categoría de 17 años, en el que disputó tres partidos y anotó un gol.

