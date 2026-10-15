Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo y los GESTOS que demuestran que ya son los líderes del América

El Club América cerró el pasado mercado de fichajes con la contratación de dos elementos que, de inmediato, han demostrado que podrían ser los traspasos de la campaña. Por tal motivo, no está de más hablar un poco sobre lo que fue el debut de Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo.

Colectivamente, al América no le alcanza

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo hicieron su debut oficial en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX en el duelo entre América y Rayados. Y aunque el resultado no fue el idóneo, la realidad es que lo hecho por ambos jugadores refleja lo que el club esperaba de ellos.

¿Cómo le fue a Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo en su paso por el América?

Lo primero a tener en cuenta es que este juego fue el primer partido oficial en el que ambos estuvieron en la zaga defensiva del América. De hecho, los dos protagonizaron momentos interesantes que demuestran que pueden ser los pilares defensivos a partir de ahora.

Te puede interesar: Daizen Maeda, la joya japonesa que espera brillar en el Mundial 2026

Te puede interesar: Hugo Larsson, ¿el jugador de Suecia que interesa al Real Madrid?

Un gesto que demostró el liderazgo de Santiago Bueno fue cuando regañó a Dagoberto Espinoza luego de un mal momento del mexicano. Santiago Ramos, por su parte, demostró estar atento a cualquier intercepción y fue considerado el MVP del cuadro azulcrema en este duelo.

Con ello, se espera que tanto el argentino como el uruguayo mantengan la titularidad de cara al cierre de la temporada regular, por lo que jugadores como Emilio Lara, Miguel Vásquez y Ramón Juárez tendrán que aguardar una oportunidad en el banquillo del América.

¿América es candidato al título del Apertura 2026?

Luego de 11 fechas disputadas, el América se mantiene como líder del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX al registrar 21 unidades. Además, la solvencia defensiva podría estar a la orden a partir de ahora, por lo que su favoritismo rumbo al título ha crecido de manera importante.