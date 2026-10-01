Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno ya tendrían fecha para su debut en Club América

Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno fueron los últimos fichajes que consiguió concretar el Club América en el mercado de verano. Ante las falencias que encontró Guillermo Almada en la zona defensiva, la institución cerró la llegada de ambos defensores y fueron presentados de forma oficial el pasado 12 de septiembre. Sin embargo, aún no suman minutos con el primer equipo.

Estamos muy cerca de cumplir un mes desde que los dos jugadores fueron presentados por las Águilas y los aficionados se preguntan por qué no logran debutar de forma oficial. Diversos reportes señalan que tanto Ramos Mingo como Bueno tuvieron dificultades para adaptarse a la altura de la Ciudad de México, por lo que debieron trabajar mucho desde lo físico. No obstante, ya habría una fecha concreta para el estreno de ambos jugadores.

¿Cuándo debutarían Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno?

De acuerdo a la información disponible, tanto Santiago Ramos Mingo como Santiago Bueno tendrían su debut con el América este jueves 1 de octubre, cuando el conjunto dirigido por Almada enfrente a Cruz Azul en un partido amistoso. Ambos jugadores forman parte de la convocatoria para el Clásico Joven que se llevará a cabo en plena fecha FIFA.

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo de camino a Estados Unidos|Crédito: @ClubAmerica / X

El duelo entre América y Cruz Azul está programado para disputarse a las 20:30 horas, tiempo central de México, y se llevará a cabo en el Snapdragon Stadium en San Diego, Estados Unidos. Este choque servirá para no perder ritmo pensando en la reanudación del Apertura 2026, torneo que regresará tras el parón de selecciones el próximo fin de semana del 9 al 11 de octubre.

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Los convocados del América para enfrentar a Cruz Azul

Guillermo Almada contará con Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno para el amistoso ante Cruz Azul. Ambos defensores aparecen en la convocatoria junto a figuras como Henry Martín, Alejandro Zendejas y Luis Ángel Malagón. Estos son los futbolistas incluidos en la lista difundida para el encuentro:



Porteros: Luis Ángel Malagón, Fernando Tapia y Rodolfo Cota.

Defensas: Emilio Lara, Kevin Álvarez, Santiago Bueno, Santiago Ramos Mingo, Franco Rossano, Cristian Borja, Ramón Juárez y Miguel Vázquez.

Mediocampistas: Edwin Cerrillo, Alexis Gutiérrez, Raphael Veiga, Erick Sánchez, Diego Arriaga e Ícaro da Conceição.

Atacantes: Alejandro Zendejas, Derek Jiménez, Carlos Álvarez, Miguel Borja y Henry Martín.

La presencia de los dos centrales abre la posibilidad de que sumen sus primeros minutos con la camiseta azulcrema. Sin embargo, su participación dependerá de la decisión del cuerpo técnico. Además, al tratarse de un amistoso, su debut en una competencia oficial todavía quedaría pendiente.