¡PROBLEMAS PARA EL AMÉRICA! Pierde a una de sus figuras para el duelo ante León

El América tendrá una ausencia importante en su visita al León. Raphael Veiga sufrió un golpe durante el entrenamiento y el cuerpo técnico de Guillermo Almada decidió dejarlo fuera de la convocatoria para evitar que la molestia se convierta en una lesión de mayor consideración.

De acuerdo con información de Carlos Salgado de Azteca Deportes, el mediocampista brasileño permanecerá bajo observación para conocer su evolución. Por ahora, no estará disponible para el partido de la Jornada 12 del Apertura 2026.

Veiga suma nueve apariciones en el torneo, ocho de ellas como titular, y registra un gol. Entre las dos competencias en las que ha participado con las Águilas, acumula dos tantos y cinco asistencias.

La baja se suma a la de Miguel Ángel Borja, quien no podrá jugar por la expulsión que sufrió en el empate 1-1 ante Monterrey. Así, Almada pierde dos opciones para un encuentro que puede tener consecuencias en la pelea por los primeros puestos. Mientras que Cristian Borja se recuperó bien del choque vs Monterrey y apunta a ser titular.

Veiga es una de las piezas más importantes del cuadro de Coapa.|Brandon/Brandon

América defiende el liderato y León busca acercarse

El América llega a la Jornada 12 como líder del Apertura 2026, con 21 puntos. León ocupa el quinto lugar, con 18 unidades, por lo que una victoria le permitiría recortar distancias con las Águilas.

Para el conjunto azulcrema, el desafío será mantener su posición en la tabla pese a las ausencias. Para La Fiera, el partido representa una oportunidad de aprovechar la condición de local y acercarse a la cima.

La diferencia entre ambos es de apenas tres puntos. En un torneo en el que cada resultado puede modificar la parte alta de la clasificación, el duelo en León adquiere un valor adicional, especialmente para un América que deberá resolver cómo sustituir a Veiga y Borja sin perder capacidad ofensiva.