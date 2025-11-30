A pesar de ser semifinalista, el inesperado jugador que dejaría Monterrey junto a Sergio Ramos en 2026

Monterrey rompió todos los pronósticos y eliminó al Club América para clasificar a las semifinales del Apertura 2025, sin embargo, ha recibido noticias para nada buenas en estos últimos días. La continuidad de Sergio Ramos más allá del 31 de diciembre de 2025 no está asegurada y reportes indican que su salida estaría cada vez más cerca. Pero eso no es todo, pues otro defensor se sumaría al español y abandonaría Nueva León en 2026.

Víctor Guzmán estaría cerca de abandonar Monterrey en 2026

Distintos reportes indican que Víctor Guzmán, defensor central de apenas 23 años de edad, no continuaría en Rayados una vez finalizada la participación del equipo en la Liguilla del Apertura 2025. Resulta que el canterano del Tijuana estaría solicitando su salida de Monterrey debido a problemas internos con el club. Cabe destacar que Rayados intentaría el fichaje de César Montes una vez finalizado el Mundial 2026 .

Rayados Víctor Guzmán saldría de Rayados en 2026

Lo cierto es que Guzmán borró todo lo relacionado con Rayados en las historias destacadas de su cuenta personal de Instagram y solamente dejó a la vista de todos su pasado con Xolos y su participación en la Selección Mexicana. Esto deja en claro la disconformidad del jugador con el club regiomontano, por lo que su salida podría estar más cerca que nunca.

Víctor Guzmán podría continuar con su carrera en Chivas

Según reportes, desde Chivas estarían al tanto de la situación de Guzmán y podrían realizar una oferta formal una vez abierto el libro de pases de invierno. El defensor es del gusto de Gabriel Milito, destacando por sus duelos aéreos, pases hacia adelante y buena conducción. De todos modos, solamente se tratan de rumores y no existe ningún acercamiento oficial por parte del Guadalajara.

El dinero que Rayados podría pedir por la venta de Víctor Guzmán

A diferencia de Ramos, quien saldría libre de Monterrey, la directiva regio podría pedir una buena suma de dinero por Guzmán. Si bien es cierto que no ha tenido mucho protagonismo bajo las órdenes de Domènec Torrent, su corta edad y su talento ya demostrado podrían subir el precio de su ficha. Según Transfermarkt, el zaguero mexicano está tasado en 5,5 millones de euros, monto que podría servir de referencia para comenzar con las negociaciones.