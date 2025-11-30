América podría resolver el GRAN problema de Cruz Azul de cara al mercado de pases de invierno

Cruz Azul tiene los ojos puestos en el duelo contra Chivas por los cuartos de final del Apertura 2025, partido que tiene prácticamente todos los boletos vendidos . Sin embargo, la directiva se encuentra planificando lo que será el armado del plantel de La Máquina de cara al comienzo del Clausura 2026. En este contexto, el Club América ayudaría al conjunto azul a resolver un problema serio en el próximo mercado de pases que abrirá en invierno.

América busca fichar a Mateusz Bogusz y liberarlo de Cruz Azul

De acuerdo a la información que compartió el periodista internacional, Ekrem Konur, especializado en mercado de fichajes, el América es uno de los clubes que busca fichar a Mateusz Bogusz. Esto va como anillo al dedo para Cruz Azul, pues los cementeros buscan liberar una plaza de NFM (No Formado en México) para avanzar con un fichaje puntual de cara al próximo libro de pases. Por otro lado, La Máquina ya conoce a su rival de la Copa Intercontinental 2025 .

Crédito: Mexsport Mateusz Bogusz está en el radar del Club América

Cabe destacar que el mediocampista polaco tiene más pretendientes además del América, pues la misma fuente confirmó que el Chicago Fire de la MLS también lo tiene en carpeta, mientras que en Europa es pretendido por Bayer Leverkusen, Sevilla y Sporting Lisboa. Lo cierto es que Bogusz perdió terreno con la llegada de Nicolás Larcamón y buscarán su salida como sea para liberar un cupo de jugador extranjero.

TE PUEDE INTERESAR:



El jugador extranjero que Cruz Azul busca en lugar de Mateusz Bogusz

Reportes indican que Cruz Azul tiene como deseo el fichaje de Agustín Palavecino, centrocampista argentino que juega para Necaxa. Sin embargo, el conjunto cementero no cuenta con plazas de jugadores extranjeros, por lo que sí o sí deberá liberar a un jugador foráneo en el próximo libro de pases. Bogusz es el principal apuntado, por lo que el América podría ayudar a La Máquina de que concrete el fichaje de Palavecino.

El dineral que Cruz Azul pediría por la venta de Mateusz Bogusz

Según reportes, Cruz Azul buscaría recuperar los 10 millones de dólares que invirtió en Bogusz para dejarlo ir. Esto significa que cualquier equipo que busque contratar al polaco, deberá hacer una inversión importante. Además, cuenta con un salario extraordinario y lo cierto es que no tiene intenciones de reducir sus pretensiones salariales. En este contexto, el volante podría estar más cerca de Europa que de la Liga BBVA MX.