América con serias preocupaciones ante lesiones previo a la Liguilla

El América ha sufrido varias lesiones previo a la parte más importante del torneo. Pedro Aquino y Mario Osuna aún no se han recuperado de sus respectivas molestias y ambos son claves para Solari.

Aunque las dos semanas de descanso sirvieron para recuperar a algunos elementos, también provocó las bajas de estas dos piezas importantes del medio campo de Las Águilas. Incluso la directiva azulcrema terminó muy molesta por la situación del peruano.

América sigue de líder en la Liga BBVA MX

Lo anterior debido a que Aquino no estaba totalmente recuperado y aun así la Selección de Perú lo convocó para esta Fecha FIFA, lo que causó que se agravara. A través de un comunicado, el club informó que el mediocampista presenta una lesión muscular en el recto femoral izquierdo.

Mientras que el “Mono” Osuna sufrió un golpe en el peroné derecho y también está descartado para los cuartos de final que tendrá el América, con rival todavía por definir que saldrá del repechaje.

Ante este panorama, el técnico Santiago Solari deberá buscar suplentes a estos dos jugadores del medio campo. Con muy posiblemente la incursión del juvenil Santiago Naveda, quien no tuvo muchos minutos este torneo, pero podría sorprender en la Liguilla.

Solari tendrá que meter mano



Hay muchas opciones para seguir viendo a Fernando Madrigal como titular, al igual que en los últimos encuentros que tuvieron los americanistas en la fase regular.

Isaac Ortiz/Isaac Ortiz (L-R), Jordan Silva, Roger Martinez, Fernando Madrigal, Bruno Valdez of America during the game Leon vs America, corresponding to seventh round of the Torneo Apertura Grita Mexico A21 of the Liga BBVA MX, at Nou Camp Stadium, on August 28, 2021.



(I-D), Jordan Silva, Roger Martinez, Fernando Madrigal, Bruno Valdez de America durante el partido Leon vs America, Correspondiente a la Jornada 07 del Torneo Apertura Grita Mexico A21 de la Liga BBVA MX, en el Estadio Nou camp, el 28 de Agosto de 2021.

Serán dos nombres que a principio del Apertura 2021 apuntaban más para ser suplentes, pero que ahora tendrá que aparecer a la hora buena.

No obstante, no son las mejores noticias para un América que no cerró de la mejor forma. De hecho, sólo ganó cuatro de sus últimos ocho duelos de la LIGA BBVA MX , contrastando con su extraordinario arranque de campaña.Solari deberá afinar los últimos detalles, previo a conocer a su rival este fin de semana y posteriormente arrancar los cuartos de final de ida, ya sea el próximo miércoles o jueves.