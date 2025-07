El América quiere seguir marcando historia en el inicio del Apertura 2025 en la Liga Mx

Las Águilas del América están listas para hacer su debut en el Apertura 2025 este viernes cuando visiten a los Bravos de Juárez en la jornada 1 de la Liga Mx, después de 4 finales consecutivas y perder el Clausura 2025 ante los Diablos Rojos del Toluca el conjunto azulcrema no pierde la ambición por seguir sumando títulos.

“Yo me encuentro con un equipo con la misma hambre, con la misma ambición de querer seguir ganando. Justo ayer teníamos una plática con el Míster y nos quiere impregnar esa idea que tiene con el nuevo estilo y sobre todo las ganas de seguir ganando, de seguir haciendo historia, de seguir marcando historia. El equipo me ha arropado de muy buena manera y bueno, yo en la cancha creo que me he desenvuelto de buena manera, me he ido soltando poco a poco y con el paso de los partidos me voy a ir soltando cada vez más por el tema de ir conociendo a mis compañeros, de ir acoplándome al estilo que quiere marcar el Míster”, señaló Ralph Orquin, quien regresó al cuadro de Coapa tras 1 año y medio a préstamo con los Bravos.

Fecha y horario Juárez vs América jornada 1 Liga Mx

Este viernes el Ame visita a los Bravos en el Estadio Olímpico Benito Juárez, partido que podrás disfrutar por las pantallas de Azteca 7 al terminarl el encuentro entre Puebla vs Atlas en la doble cartelera del Viernes Botanero. El América ha sido criticado por su afición por la falta de un “Bombazo” en el mercado tras la salida de jugadores como Diego Valdés, Javairo Dilrosum y Cristian “Chicote” Calderón

“Es un plantel renovado, hemos tenido incorporaciones, incluyendo la mía, que es una reincorporación después del préstamo que tuve ahí en Juárez. Y lo que platicaba un poco el Míster es que se han estudiado bien a los jugadores que pueden llegar y no se quiere romper el mercado con un bombazo, sino simplemente escoger de buena manera dependiendo del estilo que quiera el profe implementarlo. Yo les podría decir que tuvieran calma, que tuvieran paciencia (Afición). En su momento, en el caso que me llega a la mente ahorita, por ejemplo, el nuevo 10 del América, Zendejas, no venía con tanto currículum y hoy en día el jugadorazo que tenemos es un indiscutible en el once titular. Entonces yo les pediría paciencia, muchos clubes están contratando a su manera, nosotros tenemos la nuestra y creo que ha funcionado. Después de un tri campeonato y una cuarta final consecutiva, creo que la manera ha salido y es por el camino que tenemos que seguir”, aladió el futbolista mexicoamericano.

