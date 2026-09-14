Es canterano del América, pero no lo han querido 3 técnicos y podría salir pronto del club

El Club América ha tenido uno de los mercados de fichajes más atractivos de los últimos años, pues si bien el traspaso de Iván Tona se cayó, la directiva azulcrema se movió para cerrar a dos elementos defensivos para responder a la baja del uruguayo Sebastián Cáceres.

Colectivamente, al América no le alcanza

Santiago Ramos Mingo, procedente del futbol brasileño, y Santiago Bueno, quien llega del Wolverhampton de Inglaterra, prometen ser una dupla de miedo en la zona defensiva de Coapa, hecho que, a su vez, impide que un canterano del América tenga la regularidad esperada.

¿Quién es el canterano del América que no ha sido querido por tres técnicos?

Se pensaba que, con la salida de Sebastián Cáceres, Ramón Juárez del Castillo finalmente fuera el defensor titular del Club América junto a Israel Reyes; sin embargo, todo parece indicar que con la llegada de estos dos elementos la situación para el mexicano es totalmente adversa.

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¡Te deseamos un muy feliz cumpleaños, Ramón Juárez! 🥳🎂 pic.twitter.com/zXWnTTe15q — Club América (@ClubAmerica) May 9, 2026

Cabe mencionar que Israel Reyes puede desempeñarse como lateral por derecha o mediocampista de contención, por lo que seguramente Guillermo Almada le encontrará un cupo en el XI titular. Sin embargo, la situación es totalmente distinta para el propio Ramón Juárez.

Cabe mencionar que esta no es la primera vez que Ramón no cuenta con la confianza de un técnico azulcrema, pues si bien esto ocurre ahora con Guillermo Almada, en el pasado ocurrió lo mismo con André Jardine, así como por el entrenador argentino Fernando Ortiz.

¿Cuáles son los números de Ramón Juárez en América?

Si bien ha tenido pasos por el Atlético de San Luis y Puebla, la realidad es que Ramón Juárez ha pasado la mayor parte de su carrera en el Club América, institución en la que ya registra siete anotaciones y dos pases a gol en 137 duelos disputados hasta ahora.