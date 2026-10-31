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América “confirma” su primera baja para el 2027; ya nadie se acuerda de él

El Club América ya tendría en mente lo que sería su primera baja de cara a la próxima temporada, hecho que generaría cierta preocupación entre los fans.

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|Instagram: Raphael Veiga

Escrito por: Alan Chávez - Marktube

El Club América se encuentra en el primer lugar de la tabla general del torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX, por lo que se perfila como el candidato número uno a ganar el campeonato considerando que la Liguilla está prácticamente a la vuelta de la esquina luego de una campaña por demás interesante.

Colectivamente, al América no le alcanza

A pesar de ello, la directiva del América ya estaría planeando lo que sería el siguiente torneo en cuanto al mercado de transferencias se refiere. Ante esto, extraoficialmente se habla de que el cuadro azulcrema ya tendría a su primera baja en el apartado ofensivo.

¿Cuál sería la primera baja del América para el Clausura 2027?

A falta de un anuncio oficial, todo haría indicar que Raphael Veiga se convertirá en el primer jugador que saldrá del América de cara a la siguiente temporada, lo anterior considerando que el mediocampista ofensivo brasileño ha perdido la titularidad que llegó a tener en el inicio de la campaña.

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Cabe recordar que Raphael Veiga se encuentra a préstamo con el América desde el Palmeiras hasta finales del 2026. Y aunque en un principio se habló de la posibilidad de que en Coapa comparan su ficha, al parecer la baja de juego que ha tenido en estos duelos sería suficiente para no considerar dicha opción.

Además, vale decir que el arribo de Carlos Álvarez le ha quitado mucho protagonismo al sudamericano, pues el español se ha consolidado como titular y fundamental en el esquema de Guillermo Almada con el América desde hace, al menos, los últimos cuatro partidos.

¿Cuáles son los números de Raphael Veiga en el América?

Fue a inicios de este año cuando Raphael Veiga llegó como fichaje bomba al América luego de su paso por la primera división de Brasil. En este periodo de tiempo, el mediocampista ofensivo registra poco más de 2,170 minutos, mismos en donde acumula 35 partidos, cinco goles y ocho asistencias.

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