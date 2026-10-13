Esta es la sorprendente razón detrás del apodo de Miguel Borja, figura del América

Miguel Borja se ha convertido en uno de los fichajes de la temporada en este torneo Aperturas 2026, pues a pesar de no haber llegado al inicio de la campaña ha tenido el impacto suficiente, en cuanto a goles y participación se refiere, cada que disputa minutos con el América.

Colectivamente, al América no le alcanza

Sin embargo, son pocas las personas que tienen conciencia de la razón detrás del icónico apodo de Miguel Borja, el cual es Colibrí. Ante tal situación, en los próximos párrafos podrás conocer más detalles respecto a por qué al colombiano lo llaman así desde hace varios años.

América: ¿Por qué a Miguel Borja lo llaman el Colibrí?

Fue durante la conferencia de prensa previo al compromiso ante Rayados que el actual delantero del América explicó la razón detrás de su sobrenombre. Y es que, de acuerdo con sus propias palabras, Miguel Borja tiene su apodo gracias a su familia, más precisamente su hijo.

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“El Colibrí me dicen, porque uso mucho esa palabra, por mi celebración, porque es muy especial. Un día mi hijo me dijo que la hiciera y quedó registrada. Creo que las veces que la hago es porque me siento emocionado”, suscribió el atacante sudamericano, la sensación del cuadro azulcrema.

Cabe mencionar que, después de un pequeño periodo de adaptación, Miguel Borja ha superado las expectativas que se tenían de él al principio, motivo por el cual la afición considera que tiene lo suficiente para sentar a Henry Martín en caso de que Guillermo Almada juegue con solo un delantero.

¿A qué equipo de la Liga BBVA MX pudo llegar Borja antes que el América?

Unos meses antes de confirmar su llegada al Club América, Miguel Borja estuvo muy cerca de convertirse en refuerzo de Cruz Azul; de hecho, el colombiano estuvo algunas semanas en La Noria, aunque al final la transacción no se pudo llevar a cabo como se tenía esperado.