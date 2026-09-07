América alista dos “fichajes” estelares para el Clásico contra Cruz Azul

El Club América llega al Clásico Joven del futbol mexicano con la peor racha desde la llegada de Guillermo Almada, pues en la última semana la institución azulcrema cayó frente a Rayados de Monterrey y los Esmeraldas de León en duelos correspondientes a la Leagues Cup.

Colectivamente, al América no le alcanza

Afortunadamente para la causa capitalina, el Club América podría recuperar a dos elementos vitales en el eje de ataque en estos días; es decir, rumbo a uno de los duelos más importantes que el equipo tendrá frente a Cruz Azul. Por tal motivo, no está de más conocer todo al respecto.

¿A qué jugadores recuperará América para el duelo ante Cruz Azul?

Fue el fin de semana pasado cuando la Sub-21 del Club América presentó en el campo tanto a Alejandro Zendejas como a Miguel Borja, elementos que forman parte del primer equipo y que, en esencia, estarían listos para realizar su debut en el torneo Apertura 2026 de la Liga BBVA MX.

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Miguel Borja y Alejandro Zendejas están listos para jugar el próximo sábado contra Cruz Azul💛🦅 pic.twitter.com/zlc1pjUyju — Roberto Haz (@tudimebeto) September 5, 2026

Cabe mencionar que Alejandro Zendejas se sometió a una cirugía durante la pretemporada que le impidió formar parte de los primeros juegos de Liga. Miguel Borja, por su parte, llegó con una pequeña lesión de su etapa en Emiratos Árabes, por lo que tampoco ha podido debutar.

Ante ello, todo haría indicar que ambos elementos estarían listos para regresar al primer equipo del América ya sea como titulares o ingresando desde el banquillo, por lo que será decisión de Guillermo Almada si es que los utiliza o, bien, opta por mantenerlos en recuperación una semana más.

¿Luis Malagón también está de vuelta?

En este mismo compromiso Luis Ángel Malagón, quien se perdió la Copa Mundial de la FIFA 2026 por lesión, también vio minutos en el campo, motivo por el cual no se descarta que el mexicano haga acto de presencia desde el banquillo en el duelo programado para este fin de semana.