América SE LLEVÓ a esta JOYA de la MLS y apuesta por TALENTO mexicoamericano

El América de la Liga MX volvió a echar mano de la MLS para reforzar su plantel. En el límite del cierre de registros, las Águilas apostaron por Diego Rocío, un joven delantero mexicoamericano procedente del Real Salt Lake , con pasado reciente en selecciones juveniles de México y un perfil que encaja en la nueva lógica del club: talento joven, proyección internacional y hambre de minutos.

Rocío llega en calidad de préstamo, en un momento complejo para el cuadro americanista, que ha sufrido bajas sensibles en ataque y busca oxígeno ofensivo para el Clausura 2026. Sin hacer ruido mediático, el club encontró en la MLS un perfil distinto, moldeable y con margen de crecimiento inmediato.

¿Por qué América decidió buscar refuerzos en la MLS?

La decisión no es casual. En los últimos años, la MLS se ha convertido en un semillero clave para futbolistas mexicoamericanos que combinan formación estadounidense con identidad mexicana. América lo entiende y ve en Diego Rocío una inversión deportiva, no solo una solución de emergencia.

El atacante tuvo un proceso reciente con el Real Salt Lake, donde se formó dentro del proyecto MLS NEXT Pro, firmó contrato profesional y sumó experiencia en equipos afiliados como Real Monarchs. Aunque su participación en el primer equipo fue limitada, el club estadounidense optó por cederlo para que tenga mayor continuidad y roce competitivo en la Liga MX, un escenario ideal para evaluar su verdadero potencial.

Además, su historial con selecciones juveniles, incluida su participación con el combinado mexicano Sub 18 en 2025, terminó de convencer a la directiva azulcrema.

Rocío is headed to Mexico City

We wish him good luck with Club América



In English: https://t.co/Oaf50sx6Hl

En Español: https://t.co/5X0LPpecFP pic.twitter.com/G1w2kclBKz — Real Salt Lake (@realsaltlake) February 5, 2026

El perfil de Diego Rocío y el contexto que lo rodea en el Clausura 2026

Diego Rocío no llega como figura, pero sí como un jugador con momentos clave en su joven carrera. Uno de los más recordados ocurrió en la MLS NEXT Cup 2025, cuando eliminó a su exequipo, Philadelphia Union Sub-18, al marcar de penal en un triunfo contundente en cuartos de final.

Su doble nacionalidad, su lectura de juego y su capacidad para moverse entre líneas lo convierten en una alternativa interesante para un América que vive un arranque irregular en el Clausura 2026. El equipo apenas ha logrado una victoria en liga y busca estabilidad tras un calendario exigente que incluyó compromisos de la Concacaf Champions Cup 2026 .

El joven atacante ya sabe lo que es enfrentar al club de Coapa, luego del cruce ante Real Salt Lake en la Leagues Cup 2025, un antecedente que suma contexto a su llegada.

Sin promesas desmedidas ni etiquetas infladas, América apuesta por un refuerzo silencioso, con ADN MLS y margen de crecimiento real. El tiempo dirá si esta jugada discreta termina siendo una de las más acertadas del torneo.