América ya tendría listo al suplente de Brian Rodríguez

El conjunto del América lleva dos victorias consecutivas en el torneo Clausura 2024 de la Liga BBVA MX. La afición del equipo ha iniciado ha ilusionarse con la posibilidad de pelear por el bicampeonato pues no se ha concretado ninguna salida del plantel.

Desafortunadamente, Jardine confirmó que aún existe la posibilidad de que algunos jugadores puedan salir del plantel y haya nuevos refuerzos en el equipo pero advirtió que deben de ser rápidos en poder buscar un reemplazo.

El entrenador lo aseguró en la conferencia de prensa tras la victoria de 2-0 al club de Querétaro.

“Creo que todos en el club están conscientes de los tiempos, fechas, tenemos un departamento de scouting muy bueno y monitorea a jugadores por todo el mundo. No hay jugador del que se hable que no conozcamos. Me siento respaldado en este aspecto, el club está ordenado. Preocupa, porque, si sale alguien cerca de la ventana de cierre, deberemos ser rápidos en esto”.

El reemplazo de Brian Rodríguez

Diferentes reportes aseguran que en caso de que Brian Rodríguez salga del equipo del América, la directiva podría tener la opción del atacante Nahitan Michel Nández Acosta como refuerzo para el equipo.

Actualmente, se encuentra jugando con el Cagliari en la Serie A de Italia. Registra un total de 149 partidos disputados en los que ha acumulado 11, 557 minutos , logrando anotar cinco partidos y dar 16 asistencias.

Nahitan puede jugar como mediocampista mixto, interior o lateral por el carril derecho. Actualmente tendría un salario aproximado de 1.6 millones de euros, por lo que el América le ofrecería una mayor cantidad de salario.

