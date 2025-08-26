¿Se van Cáceres o Brian Rodríguez? Desde Europa, el América ya tendría al reemplazo de lujo

Con el Apertura 2025 ya iniciado, el Club América todavía podría tener movimientos dentro de la plantilla, pero se trataría específicamente de salidas.

Los más sonados para salir del conjunto azulcrema podrían ser Brian Rodríguez y Sebastián Cáceres, los uruguayos que han generado interés en el futbol internacional.

Directiva del Club América estaría interesada en regresar a Guido Rodríguez

Con base en esto, es que la directiva del Club América tiene en el radar a Guido Rodríguez como refuerzo si es que uno de los charrúas termina por salir de la institución. Se reportó que se hizo contacto con el mediocampista argentino del West Ham para explorar su actual situación y cuánto costaría su salida del club londinense.

De acuerdo a múltiples rumores, la directiva ‘Hammer’ no escucharía ofertas por abajo de los ocho millones de dólares, pero más allá de lo económico, las Águilas no tienen cupo para ni un extranjero más, por lo que sí o sí necesitarían de la salida de otro no formado en México.

Además de esto, en Europa hay competencia por Guido, el Espanyol y Betis siguen valorando su fichaje o regreso. En Sevilla, Manuel Pellegrini vería con buenos ojos recuperarlo, aunque en la directiva hay reservas por cómo terminó su etapa anterior; en paralelo, el Espanyol lo tiene entre sus opciones para mediocentro.

Los números de Guido Rodríguez en su paso por el Club América

En su primera etapa en Coapa (2017-2020), Guido Rodríguez disputó 123 partidos y marcó 12 goles con el América. En ese lapso levantó tres títulos oficiales: Liga MX (Apertura 2018), Copa MX (Clausura 2019) y Campeón de Campeones 2019. Además, fue reconocido en premios de la liga por su rendimiento como mediocampista.

