Aguirre no los contempló para el Mundial 2026 y hoy Rafa Márquez los hará titulares

Rafa Márquez tendrá 4 partidos en su primera gira como entrenador de la Selección Mexicana. Se espera que el técnico dé a conocer la lista de convocados entre este jueves y el viernes, en la que muy posiblemente haya nuevas caras, como los jugadores que Javier Aguirre no convocó para la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

De acuerdo con Claro Sports, Márquez tendrá una nueva defensa, ya que para los partidos de septiembre y octubre planea convocar a Víctor Guzmán, Everardo López y Diego Campillo, quien en algún momento no era querido por Chivas.

Márquez tendrá una nueva defensa, ya que planea convocar a Víctor Guzmán, Everardo López y Diego Campillo.|Selección Nacional de México

Los convocados por Rafa Márquez

Everardo López sería uno de los convocados por Márquez. El nacido en Metepec, Estado de México, se formó en las fuerzas básicas del Toluca y debutó con el primer equipo el 16 de abril de 2022, con apenas 17 años. En enero de 2026 recibió su primera convocatoria con la Selección Mexicana mayor y debutó ante Bolivia.

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Víctor Guzmán es otro de los que apuntan a formar una nueva saga defensiva. Se formó en las fuerzas básicas de Xolos y debutó con el primer equipo en 2020. Llegó a Rayados en 2023 y ha jugado con la Selección Mexicana en categorías menores. Ganó la Copa Oro 2023 con la mayor y formó parte del proceso a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Diego Campillo se formó en las fuerzas básicas de Chivas y debutó como profesional con Tapatío en 2020. En julio de 2025 regresó al Guadalajara y desde entonces se ha consolidado en el club. En febrero de 2026 debutó con la Selección Mexicana ante Islandia.

Partidos de Márquez con México