América vs Chivas: Si le meterás lana, checa que equipo es el favorito para ganar según las apuestas

Semana de Clásico Nacional en el futbol mexicano y las casas de apuestas en nuestro país ya se frotan las manos. Club América y Chivas del Guadalajara se verás las caras en el Estadio Ciudad de los Deportes en partido correspondiente a la jornada 8 del Torneo Apertura 2025. Por ello, te dejamos la información de los momios por si piensas meter una lanita en este cotejo.

Te puede interesar: ¡ÚLTIMA HORA! Selección Mexicana hace OFICIAL partido ante Uruguay en México

Tomando en cuenta las realidades de ambas instituciones en el presente certamen, los números favorecen a los actuales subcampeones de la Liga BBVA MX. De hecho, la Inteligencia Artificial ya dio a su favorito para llevarse las tres unidades y hasta se arriesgó con el marcador más posible según las estadísticas.

Los momios en el partido del Clásico Nacional

Victoria de América - si apuestas $100 te da $67 extras

Empate - si apuestas $100 te da $310 extras

Victoria de Chivas - si apuestas $100 te da $460 extras

Con ello, la balanza se inclina a favor de los pupilos de Andre Jardine y ello se refleja en los números de la clasificación general. Las Águilas son sublíderes del Apertura 2025 con 17 unidades y además no ha perdido en el presente semestre. Por otro lado, las Chivas son décimos sextos de la tabla con un solo triunfo, cuatro empates y cuatro derrotas.

Otras apuestas en el América vs Chivas

Ambos equipos anotan - si apuestas $100 te da $85 extras

América gana ambas mitades - si apuestas $100 te da $295 extras

Se anotan más de dos goles en el partido - si apuestas $100 te da $85 extras

Chivas o empate - si apuestas $100 te da $120 extras

Finalmente, recuerda que podrás disfrutar el marcador en vivo y actulizado al momento a través del sitio web de Azteca Deportes. Por si fuera poco, antes tendremos EN VIVO el Tigres vs León a través de Azteca Siete con el mejor equipo de transmisión de deportes en el país.