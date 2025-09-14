América 0-2 Chivas en vivo: ¿Dónde ver gratis y en vivo el resultado del partido de la Jornada 11 del Apertura 2025 Liga BBVA MX hoy 14 de septiembre?; resultado online

Este domingo 14 de septiembre de 2025, el Estadio Ciudad de los Deportes será testigo de una nueva edición del Clásico Nacional Femenil, cuando las Águilas del América reciban a las Chivas de Guadalajara en la Jornada 11 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX Femenil.

Las azulcremas llegan como segundas en la tabla con 25 puntos, empatadas con Tigres pero por debajo en diferencia de goles. Bajo la dirección de Ángel Villacampa, América ha desplegado un futbol ofensivo y dinámico, con figuras como Montserrat Saldívar y Kiana Palacios liderando el ataque. Aunque vienen de un empate 2-2 ante Atlético San Luis, las capitalinas mantienen el invicto en casa y buscarán reafirmar su dominio ante el Rebaño Sagrado.

Por su parte, Chivas Femenil ocupa el octavo lugar con 17 unidades. El equipo dirigido por Antonio Contreras ha mostrado altibajos, pero llega motivado tras vencer 2-1 a León como visitante. La clave estará en el rendimiento de Alicia Cervantes, máxima goleadora del equipo, y en la solidez defensiva de Casandra Montero y Yamile Franco.

El historial favorece a América, con 15 victorias en 27 enfrentamientos, incluyendo una goleada 7-0 en el Apertura 2024. Sin embargo, en un clásico todo puede pasar, y Chivas buscará romper la racha y escalar posiciones rumbo a la Liguilla.

