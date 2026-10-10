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América recibe una noticia inesperada antes de enfrentar a Monterrey en su 110 aniversario

América celebra su aniversario 110 con una oportunidad especial frente a Monterrey, después de un resultado que cambió el panorama del Apertura 2026.

Guillermo Almada debutó a estas 3 joyas que nadie había notado en Club América y él está dispuesto a pulirlas

Escrito por: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

Con información de: GABRIEL MARTÍNEZ RUBIO

América tendrá una oportunidad inmejorable para celebrar sus 110 años de historia. Las Águilas enfrentarán a Monterrey este sábado 10 de octubre en el Estadio Banorte, con un panorama que cambió después de lo ocurrido en el partido entre Tigres y Toluca.

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El conjunto dirigido por Guillermo Almada podría dar un golpe importante en la clasificación del Apertura 2026, justo cuando el campeonato comienza a entrar en su etapa decisiva.

La oportunidad apareció el viernes por la noche, cuando Toluca cayó 3-2 frente a Tigres en el Estadio Universitario. Los Diablos Rojos, que compartían la cima con América, dejaron escapar tres puntos que podrían resultar determinantes en la lucha por el liderato.

Tigres vs Toluca | Resumen y Goles | Highlights | J11 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

¿Qué necesita América para quedarse con el liderato?

Antes de enfrentar a Monterrey, América suma 20 puntos en nueve partidos, mientras Toluca registra las mismas unidades después de diez encuentros.

Esto significa que una victoria azulcrema llevaría al equipo de Almada hasta los 23 puntos y le permitiría superar a los Diablos Rojos por tres unidades.

El escenario es especialmente favorable porque las Águilas todavía tienen pendiente su encuentro de la Jornada 7 contra Tijuana, por lo que conservan un partido adicional para seguir sumando.

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Monterrey llega necesitado al Estadio Banorte

Monterrey llegará al Estadio Banorte con la necesidad de recuperar terreno en la clasificación. Rayados ocupa el décimo puesto con 13 unidades y necesita resultados positivos para acercarse a los lugares de Liguilla.

Por su parte, América ha convertido su estadio en una fortaleza durante el Apertura 2026. En sus cuatro partidos como local registra tres victorias y un empate, una condición que buscará aprovechar frente al conjunto regiomontano.

El encuentro también estará marcado por los festejos del 110 aniversario del club, que llega a esta fecha con la posibilidad de combinar la celebración institucional con un resultado importante en la cancha.

América y Monterrey se enfrentarán este sábado a las 21:10 horas, tiempo del centro de México, en uno de los encuentros más atractivos de la Jornada 11.

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