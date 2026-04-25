América 1-0 Pachuca: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online
Sigue en vivo y gratis el resultado del partido América vs Pachuca de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX Femenil
Este viernes 24 de abril del 2026, inicia la actividad de la Jornada 17 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, se enfrentan América vs Pachuca para finalizar con la actividad del torneo. El encuentro arranca en punto de las 19 horas tiempo del centro de México.
El juego es clave para los dos equipos que pelean por el segundo lugar de la tabla, en el caso del equipo de Coapa, busca poder quedarse todavía con el primer lugar pero necesita una combinación de resultados.
Alineaciones de América vs Pachuca
Alineación de América
Portera: Sandra Paños
Defensas: Haas, Karina Rodríguez, Rodríguez y Mariela Ramos
Mediocampistas: Gabriela García, Irene Guerrero, Alexa Soto y Nancy Antonio
Delanteras: Sarah Luebberth y Scarlett Camberos
Alineación de Pachuca
Portera: Barreras
Defensas: Robles, Osinachi, Quejada, Ibarra y Pereira
Mediocampistas: Karla Nieto, Corral y Gomes
Delanteras: Nicosia, Maria García.
Así llegan América y Pachuca
América llega en el segundo lugar de la tabla con 39 puntos conseguidos, luego de ganar 12 encuentros, empatar 3 y perder un juego. El equipo de Coapa ha logrado marcar un total de 41 goles y ha recibido 11 tantos.
Por otra parte, Pachuca llega en el tercer lugar con 36 puntos conseguidos, con 11 victorias, tres empates y dos derrotas. 44 goles anotados y 12 goles recibidos.