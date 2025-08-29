¿Se va de Pumas? Jugador CLAVE define su FUTURO con enigmático mensaje

Pumas sigue sonando en el mercado de fichajes. Con el inicio de la Jornada 7 del Torneo Apertura 2025 en puerta, hay un jugador clave en el esquema de juego de Efraín Juárez que ha recibido ofertas y que ya ha definido su futuro.

Te puede interesar: Partidos de la Jornada 7 del Apertura 2025 que se juegan HOY viernes 29 de agosto en la Liga BBVA MX

Nathan Silva define su futuro como jugador de Pumas

Luego de varios rumores en los que Nathan Silva sonaba para dejar al Club Universidad Nacional y reforzar al Vasco da Gama, el zaguero de 28 años de edad se va a quedar en el equipo del Pedregal, pues el conjunto de Brasil ha retirado la oferta para hacerse de los servicios del defensor.

Y es que diversos informes señalan que el traspaso del jugador de Pumas al Vasco da Gama estaba pactado en cinco millones de dólares, no obstante, a pesar de tener todo listo para realizar la transferencia, el cuadro de Brasil optó por buscar más opciones en el mercado teniendo como objetivo principal a Carlos Cuesta, futbolista colombiano que juega en el Galatasaray de Turquía.

En las filas de Pumas, Nathan Silva tiene un registro de 88 partidos jugados con una marca de cinco goles y una asistencia. Siendo titular en el cuadro de la UNAM, el zaguero tiene contrato con la escuadra del Pedregal hasta 2027 y se ha fijado como objetivo poder levantar el título de Liga BBVA MX con el cuadro auriazul.

Con una publicación en redes sociales, Nathan Silva deja claro que se encuentra cómodo en México y que de momento, entre sus planes no se encuentra salir de Pumas.

Luego de seis partidos en el Torneo Apertura 2025, el Club Universidad Nacional se ubica en el lugar 13 de la tabla general con un registro de seis puntos, resultado de una victoria, tres empates y dos derrotas. Para la Jornada 7, Pumas recibe al Atlas en el Estadio Olímpico Universitario, partido a disputarse el domingo 31 de agosto en punto de las 16:00 horas, tiempo de la CDMX.

Te puede interesar: Lleva un año en Pumas, vale más de 50 MILLONES y es buscado desde Europa