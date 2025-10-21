El récord de 20 años que rompió la Liga BBVA MX y que nadie se imaginaba que existía

El torneo regular del Apertura 2025 está llegando a su final. Los favoritos se colocan en lo alto de la tabla general para calificar a la Liguilla. Jornada tras jornada, en el campeonato se han roto récords y en la 13, que acaba de finalizar, se igualó uno que no se lograba desde hace 20 años. Se anotaron 34 goles y van 365 en la Liga BBVA MX.

Los 365 goles que se han acumulado hasta la Fecha 13 son la mayor cantidad en los primeros 117 partidos en más de 20 años, desde que en el Apertura 2004 también se anotaran 365 en los primeros 13 encuentros. En la tabla de goleo del AP25, Paulinho es el líder absoluto.

Esta estadística es solamente hablando de torneos cortos, pues en torneos largos hay cuatro temporadas en las que se anotaron más de dicho número en la misma cantidad de partidos. En el Invierno 98 se marcaron 386 dianas, para el Verano del 99 fueron 376, en el Invierno del 99 se concretaron 373 oportunidades y en el Verano 2000 se hicieron 372.

Restan cuatro jornadas para que termine el Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y ya está el primer clasificado a la Liguilla. El Toluca se logró meter después de su victoria ante los Gallos Blancos del Querétaro. Los Diablos Rojos acumulan 31 unidades y son líderes generales de la competencia.

En esta jornada doble, hay algunos equipos que también se podrían ya meter a la Fiesta Grande. Cruz Azul, América y Rayados, con un resultado favorable, estarían dentro de la siguiente ronda. Solamente esperarían lo que suceda en los últimos encuentros para saber la posición en la que iniciarían los cuartos de final.