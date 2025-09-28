América 0-0 Pumas: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado del Clásico Capitalino de la Jornada 11 de Apertura 2025, hoy sábado 27 de septiembre; marcador online

Este sábado 27 de septiembre del 2025, se enfrentan en punto de las 21:05 horas tiempo del centro de México, América vs Pumas , en el Estadio Ciudad de los Deportes.

Es el último partido del día de la Jornada 11 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX y promete grandes emociones en una de las rivalidades más destacadas del futbol mexicano.

América llega de vencer 1-0 al Atlético de San Luis y se ubica en el cuarto lugar de la tabla con 21 puntos conseguidos. Por su parte, Pumas llega de perder 3-1 ante Juárez en la Jornada 10, se encuentran en el décimo lugar de la tabla con 10 puntos.

Ambos equipos buscarán llevarse la victoria para mantenerse en la lucha por un lugar en liguilla.

Los dos clubes llegan con bajas clave, en el caso del América llegará al Clásico sin Henry Martín, Jonathan dos Santos y Dagoberto Espinoza. Por su parte, Pumas no contará con Caicedo para el partido ante el equipo de Coapa tras ser expulsado en el Jornada 10.