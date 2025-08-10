América vs Querétaro, alineaciones de la Jornada 4 del Apertura 2025 de la Liga BBVA MX

América y Querétaro se miden en la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX. Luego de sus respectivas participaciones en la Leagues Cup, certamen en el que ambos equipos quedaron eliminados en la Primera Etapa de competencia, se reanuda la competencia local.

En la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes, el conjunto de Coapa recibe a los ‘Gallos Blancos’ con el objetivo de revertir la crisis en la que se encuentran, pues durante la Leagues Cup 2025, la escuadra azulcrema no pudo ganar ni un solo partido en los 90 minutos reglamentarios. Dirigidos por André Jardine, el Club América llega a la Fecha 4 luego de haber empatado frente a Necaxa en la Jornada 3.

Del otro lado, el Querétaro comandado por Benjamín Mora llega de caer ante Pumas en la Fecha 3. El conjunto albiazul se ubica en el fondo de la tabla general con tres partidos perdidos de forma consecutiva en la Liga BBVA MX. Cabe recordar, que los ‘Gallos Blancos’ dieron a conocer la continuidad de Pablo Barrera como uno de sus jugadores, quien acaba de extender su contrato.

Alineaciones América vs Querétaro

América: Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Cristian Borja, Ramón Juárez, Álvaro Fidalgo, Alejandro Zendejas, Erick Sánchez, Dagoberto Espinoza, Brian Rodríguez, Henry Martín y José Zúñiga.

Querétaro: Guillermo Allison, Omar Mendoza, Oscar Manzanarez, Carlos Villanueva, Francisco Venegas, Kevin Escamilla, Jhojan Julio Palacios, Eduardo Armenta, Ángel Zapata, Juan Robles y Ali Ávila.

