¡ÚLTIMA HORA! América vs Querétaro es REPROGRAMADO por tormenta

El partido entre América y Querétaro, correspondiente a la Jornada 4 del Torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, ha sido reprogramado. En primera instancia, el encuentro se iba a disputar a las 19:00 horas, tiempo de la CDMX, no obstante, debido a las condiciones del clima, el juego ha tenido que ser reprogramado atrasando el inicio del duelo en la cancha del Estadio Ciudad de los Deportes.

“La LIGA BBVA MX informa que bajo la recomendación de Protección Civil, el partido de la Jornada 4: América vs Querétaro retrasará su inicio por la tormenta eléctrica sobre las inmediaciones del Estadio Ciudad de los Deportes. Esperaremos el visto bueno de las autoridades para el arranque del juego. La seguridad de todos los asistentes es prioritaria”, se lee en las redes sociales de la Liga BBVA MX.

Luego de poco más de una hora de retraso, el partido no ha podido llevarse a cabo e incluso, los equipos no han podido saltar a la cancha a realizar trabajo de calentamiento.

Debido a las condiciones climatológicas, aún no inicia el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes.



Mientras, manden sus mensajes de apoyo para nuestros Gallos Blancos de Querétaro. 🔵⚫️#Los75DeGallos — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) August 10, 2025

De igual forma, el Club América hizo un comunicado oficial para dar a conocer que el juego no se puede llevar a cabo hasta que las autoridades lo permitan, esto para cuidar a los jugadores.

Debido a tormenta eléctrica y la seguridad de los jugadores, el partido se mantiene en pausa hasta recibir indicaciones que permitan el inicio del mismo. pic.twitter.com/tXJ32bSRbd — Club América (@ClubAmerica) August 10, 2025

Al final y luego de una hora y media de retraso por las condiciones climatológicas, el partido entre América y Querétaro sie tuvo que reprogramar en punto de las 20:30 horas, sin embargo, hubo una falla en la iluminación del Estadio Ciudad de los Deportes, retrasando el juego un poco más.