América vs Santos: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la Jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil; marcador online

América recibe a Santos Laguna en la Jornada 8 de la Liga BBVA MX Femenil. Dirigidas por Ángel Villacampa, el conjunto de Coapa marcha con paso perfecto en el Torneo Apertura 2025, certamen en el que registran siete victorias al hilo para ser las líderes de la competencia.

En frente, las ‘Guerreras’ se ubican en el lugar 14 de la tabla general con registro de una victoria, un empate y cuatro derrotas. La escuadra azulcrema encara el partido en el Estadio Ciudad de los Deportes luego de haber vencido a Pumas en la Fecha 7. Por su parte, Santos llega de perder frente a Rayadas de Monterrey.

