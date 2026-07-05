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América 1 - 0 Tampico Madero EN VIVO y GRATIS | ver resultado de la transmisión HOY sábado 4 de julio del primer partido de Guillermo Almada; amistoso de las Águilas vs Jaiba Brava, previo al Apertura 2026: marcador online

El Club América comenzará su pretemporada para el Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX con un duelo amistoso contra Tampico Madero en el Estadio Tamaulipas

América vs Tampico Madero: Ver EN VIVO y GRATIS el resultado de la transmisión HOY sábado 4 de julio del partido amistoso de las Águilas vs Jaiba Brava, previo al Apertura 2026: marcador online
El Club América comenzará su pretemporada para el Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX con un duelo amistoso contra Tampico Madero en el Estadio Tamaulipas

Escrito por: Gustavo García - DR

América vs Tampico Madero

El Club América disputará su primer partido amistoso bajo las órdenes de Guillermo Almada, el encargado de reemplazar a André Jardine, y deberá enfrentar al Tampico Madero de la Liga de Expansión en un encuentro amistoso. La sede del encuentro será el Estadio Tamaulipas, la casa de la Jaiba Brava, y el silbatazo inicial está programado para las 8:00 PM.

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