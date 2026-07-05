América vs Tampico Madero EN VIVO y GRATIS | ver resultado de la transmisión HOY sábado 4 de julio del primer partido de Guillermo Almada; amistoso de las Águilas vs Jaiba Brava, previo al Apertura 2026: marcador online

América vs Tampico Madero

El Club América disputará su primer partido amistoso bajo las órdenes de Guillermo Almada, el encargado de reemplazar a André Jardine, y deberá enfrentar al Tampico Madero de la Liga de Expansión en un encuentro amistoso. La sede del encuentro será el Estadio Tamaulipas, la casa de la Jaiba Brava, y el silbatazo inicial está programado para las 8:00 PM.