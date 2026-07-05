América vs Tampico Madero EN VIVO y GRATIS | ver resultado de la transmisión HOY sábado 4 de julio del primer partido de Guillermo Almada; amistoso de las Águilas vs Jaiba Brava, previo al Apertura 2026: marcador online
El Club América comenzará su pretemporada para el Apertura 2026 de la LIGA BBVA MX con un duelo amistoso contra Tampico Madero en el Estadio Tamaulipas
El Club América disputará su primer partido amistoso bajo las órdenes de Guillermo Almada, el encargado de reemplazar a André Jardine, y deberá enfrentar al Tampico Madero de la Liga de Expansión en un encuentro amistoso. La sede del encuentro será el Estadio Tamaulipas, la casa de la Jaiba Brava, y el silbatazo inicial está programado para las 8:00 PM.