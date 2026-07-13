Parece que América ya tiene fuera de planes a este futbolista a nada de iniciar el Apertura 2026

Desde su llegada al nido de Coapa muchos lo han visto como un elemento realmente fuera de las expectativas, o al menos así lo pronuncian de manera continua los aficionados. Aunque ya tuvo trabajo de pretemporada, los reportes desde Brasil confirman que hay un club realmente interesado en repatriar a Raphael Veiga… y América tendría que resolver para no dejar todavía más debilitada su plantilla.

Inglaterra vs Argentina: Ver EN VIVO y GRATIS el partido de Semifinales del Mundial 2026 en TV Abierta, a través de TV Azteca

¿Raphael Veiga se va de América para este Apertura 2026?

Su primera temporada en el Club América terminó en decepción y por ello ha cargado una piedra bastante grande en su espalda. Ahora, cuando se reportaba que físicamente estaba mejor y listo para encarar un nuevo torneo con los azulcremas… el mediocampista ofensivo tiene una oferta desde el Brasileirao que podría frenar su proceso con el club de manera radical.

Según el reportero brasileño, Eduardo Ferrari, Raphael Veiga es buscado por el Vasco Da Gama. El club de Río de Janeiro está marchando con todo para reforzarse rumbo al cierre de año en la liga local, donde está en serio riesgo de caer a la Serie B. Por esa razón buscaría jugadores de peso y experiencia, que brinden esa calidad futbolística que los saque de lo más profundo de la clasificatoria.

Ahora, el problema de este interés es que la negociación ya involucra a 3 clubes. El jugador de 31 años llegó en calidad de préstamo a Coapa para todo el 2026, por lo que el Vasco debe convencer al futbolista, al América y a Palmeiras… quien es el dueño de la carta. Aunque se dice que Veiga en general no convenció al entorno, había mejores sensaciones para este Apertura 2026.

¿Cuáles son las cifras de Raphael Veiga en América?

La realidad es que los números del mediocampista no se podría decir que son malos, recordando que llegó tarde al equipo y su adaptación se dio prácticamente a mitad del Clausura 2026. Sin embargo, la apuesta de André Jardine no surtió los efectos deseados. Aunque no hay nada oficial todavía, Raphael Veiga se iría con 20 partidos, 3 goles y 3 asistencias. Todo esto, repitiendo que llegó a marchas forzadas para adaptarse a las exigencias de un torneo donde América en general no brilló.