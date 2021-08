Among Us enfurecido con Impostor y Fortnite por nuevo modo de juego

Los desarrolladores de la compañía InnerSloth, creadora del juego Among Us se han mostrado muy activos a través de las redes sociales externando su enojo contra las ideas que no resultan originales.

Actualmente, Among Us, constantemente trabaja en actualizaciones y generar nuevo contenido. Desde el 2020 cuando se hizo viral y el juego resultó un completo éxito, los creadores no han parado de trabajar.

En lo que respecta a algunos títulos populares han considerado jugarlo y tal es el caso de Fortnite, quien anunció el modo de juego Impostor. Gary Porter, uno de los desarrolladores de Among Us se mostró inconforme a través de su cuenta oficial de Twitter con la supuesta novedad del título de Epic Games.

De lo virtual a lo real, rivalidad de Among Us con el modo Impostor de Fortnite

En los mensajes publicados expresa los sentimientos que tienen dentro de InnerSloth sobre el modo Impostor de Fortnite, el cual califica como nada creativo y mucho menos original.

Gary Porter ha asegurado que no es la primera vez que Fortnite integra ideas de otros juegos como personajes, skins y diversos contenidos de crossover los cuales mantienen al título en los más jugados durante estos últimos años.

“No he estado twitteando mucho recientemente porque he estado trabajando muy duro en el próximo contenido de Among Us. Así que se siente extraño verse obligado a tuitear de nuevo por cosas como esta”.

Por otra parte, la directora de la comunidad de Among Us, Victoria Tran, también se ha sumado en externar su descontento y ha externado que: “podrían haber agregado sus propias ideas ala mezcla”.

Los amantes de los videojuegos pueden decir que todos traen un aporte a otro y todos se mantienen vigentes por lo mismo. Hasta el momento lo único que se puede hacer es esperar para ver el contenido del nuevo modo del battle royale que llega con la Temporada 9 del Capítulo 2.

