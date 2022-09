Ana Galindo preparada para la Copa del Mundo Femenina Sub17

Faltan 15 días para que inicie la Copa del Mundo Femenina Sub-17 en la que, bajo la dirección de Ana Galindo, México buscará conseguir un mejor resultado que en la edición pasada (subcampeonato).

A estos 16 días de que debute la Selección Nacional, Galindo sostuvo una conferencia de prensa en la que anunció la lista de 21 jugadoras que harán el viaje a la India para representar a México.

El segundo mundial de Ana Galindo

Este ha sido un año de mucha actividad para la estratega mexicana, quien se convirtió en la primera mujer en dirigir a una selección mexicana varonil, cuando tomó cargo de la categoría Sub17 para un torneo amistoso en Japón.

Además, más tarde tomó la dirección de la femenil Sub20, con quienes disputó el mundial, y fue eliminada en cuartos de final por España. Por ende, esta será su segunda Copa del Mundo en menos de seis meses, pero ahora comandando a una escuadra con la que lleva años de trabajo.

Habló sobre su trayectoria como dirigente de la selección azteca, de la que considera que ha tenido un ‘buen fogueo’, que la deja preparada para el desafío por venir. “Las oportunidades que se me han brindado las he sabido aprovechar y las he sabido capitalizar”, narró Galindo.

Preparación para India 2022

Respecto al estado mental de las jugadoras, segura que siempre ha habido exigencia dentro del equipo, así como apoyo de la psicóloga de la Federación, lo que les ha facilitado mantener el alto rendimiento y la confianza en el plantel.

Además, asegura que la experiencia ganada y vivida en este último año la ha preparado para este momento, “cuento con un cuerpo técnico extraordinario, con profesionales preparados que me han ayudado. Estamos compitiendo en selección nacional y siempre se podrá mejorar”, comentó.

Esta categoría de selecciones femeniles ha llevado un largo proceso, comenzando por el premundial en el que tuvieron resultados aplastantes ante sus rivales. “Físicamente están mucho mejor que en años anteriores”, constató, y agregó que la creación de las fuerzas básicas en la liga mexicana ha ayudado a foguear y dar jugadoras de más calidad.

La llegada de Pedro López y Andrea Rodebaugh

En la misma conferencia de prensa estuvo presente Andrea Rodebaugh, nueva presidenta de Selecciones Nacionales Femeniles, de quien habló Ana Galindo, especialmente los objetivos que tiene al tomar el mando.

“Con Andrea estamos buscando desarrollar el talento, llevar a nuestras jugadoras al siguiente nivel; trabajar con este equipo que es muy competitivo. Todavía tenemos mucho que trabajar y seguir creciendo, pero nuestro objetivo principal es seguir creciendo”, comentó la técnica.

También aprovechó la ocasión para hablar de Pedro López, quien llegó al banquillo de la selección femenil mayor; “es un gran acierto que llegue. Tiene disposición de sumar, a todas las categorías” dijo, Galindo.

“Habló de que le ha tocado enfrentar a México en más de una ocasión y han sido partidos difíciles porque nuestro país defiende su playera como ningún otro” narró, “eso nos motiva, hay una responsabilidad de buscar un mejor resultado”, cerró Ana.