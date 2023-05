Lo que aprendimos del empate entre Santos y Rayados

Laguneros y Rayados repartieron puntos en La Comarca, en un partido que amagó con ser veloz e intenso, pero nunca terminó por estallar. Monterrey no quiso dar el golpe sobre la mesa que debería dar el líder del torneo, y Santos no vio mal negocio en definir todo en la vuelta. Esto es lo que aprendimos de empate sin goles.

Rayados no entendió que esto ya es Liguilla

Rayados sigue sin entender que tener jugadores talentosos no es suficiente para ganar los torneos. En varias jugadas Monterrey tenía contragolpes de potencial peligro. Sin embargo, pocos futbolistas acompañaban a los atacantes. Les faltaba ese cambio de ritmo necesario para concretar con éxito una transición. Raro que esto le ocurra en una Liguilla al primer lugar de la tabla, que debería mostrar intensidad en todo momento.

En otras acciones los hombres de Rayados perdían la pelota por falta de atención. No se daban cuenta que tenían encima a los elementos rivales. Esto hizo crecer a Santos que poco a poco fue mejorando en la segunda mitad y a pesar de que no ganó, tampoco se sintió incómodo ante el mejor equipo del torneo.

¿Se acuerda Rayados de lo que pasó en el torneo regular?

En el primer tiempo Rayados fue mejor tanto en pelota detenida como en pelota en movimiento. Las mejores jugadas llegaron en el ataque del conjunto visitante. La más clara la tuvo Ponchito González para rematar con plenitud dentro del área tras un recentro de cabeza. Sin embargo, rebanó el esférico que se fue por un lado de la meta de Carlos Acevedo.

Pero Monterrey, a pesar de “dominar” poco a poco el partido, limitando a los laguneros a esporádicas llegadas que tenían que definirse con disparos de media distancia, nunca quiso hacer explotar el encuentro. Rayados se siente muy cómodo con el hecho de que el empate le otorga el boleto a las semifinales, pero a ver si los de la Comarca no le sacan un susto a domicilio, como ocurrió en la fase regular.

Un buen negocio para Santos

A Santos lo que lo importaba era seguir vivo después de los primeros 90 minutos, y lo consiguió. Los de Torreón están más vivos que nunca, pues con el triunfo por cualquier marcador en Monterrey, consiguen el boleto. En la campaña regular lo consiguieron ganando por 2-1 y no hay que nada que les diga que no pueden repetir la dosis, sobre todo ante un equipo de Vucetich que muestra caras distintas en cada compromiso. No hay nada definido.