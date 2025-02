América sufriría más salidas en este mercado de pases

André Jardine reconoció que está abierta la posibilidad de que algunos de sus jugadores puedan partir a otros clubes. El estratega azulcrema quiere afianzarse con su sólida base del tricampeonato de la Liga BBVA MX en este Clausura 2025.

“Por suerte el club anda muy bien en todos los sentidos y siempre que pasa esto, el club va a pensar muy bien, no es que no podamos vender en un escenario como este, pero debe ser una oferta que valga la pena y es lo bueno que tienen los clubes bien organizados. Que no necesitan con urgencia plata. No hay jugadores que sean innegociables, tenemos una linda capacidad de reponer”, dijo el DT del América .

En América se sienten a gusto jugando en el Ciudad de los Deportes

El técnico brasileño se animó a hablar sobre su segunda casa, el estadio Ciudad de los Deportes, recinto que ya le llama de otra forma.

“Yo espero que se den cuenta y hablando un poco. Sabemos que jugar en el estadio azulcrema que pasó a ser más nuestro no es lo mismo que jugar en el Azteca. El Azteca tiene una magia y simbolismo inigualable uno de los tres mayores del mundo. Los tres son Maracaná, Azteca y Wembley, estadios históricos con fuerza histórica tremenda y te das cuenta de la grandeza de dónde estás. Nunca será igual que jugar en el Azteca y quisiera que la gente lo abrace, hacer del estadio azulcrema nuestra segunda casa”, afirmó Jardine.

Jardine elogió a los jovenes de su plantilla

Por último, se refirió al gran trabajo que han realizado los jugadores más jovenes de la plantilla.

“Primero que el esfuerzo es una convicción que tenemos, lo importante que es prepararte para una temporada, para un torneo. Cuando tú tienes tiempo, planeas bien esto y puedes trabajar, la tendencia te acerca las probabilidades de victoria. Esto vale para nuestro arranque y también tiene que ver con los dos partidos que la Sub 23 hizo porque se presentaron antes”, sentenció el brasileño previo al duelo ante Juárez.

