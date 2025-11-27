EXPLOTA Jardine tras la derrota de América ante Rayados: ¡FUE UNA VERGÜENZA

El entrenador del América, André Jardine levantó la voz tras la derrota de su equipo en contra de Rayados de Monterrey por marcador de 2-0 la noche del miércoles, y el timonel no escondió un factor muy importante para este encuentro que fue el arbitraje y que fue calificado como una: VERGÜENZA.

André Jardine explicó luego del choque, que vio las imágenes en video de jugadas bravas, y aunque no quiso decir totalmente lo que pensaba, acotó que estaba muy "tocado" por la labor de los silbantes.

“Acabo de mirar las entradas y estoy un poco tocado", adelantó Jardine y explicó que "si hablara de lo que pienso creo que no va a sumar. Hay que enfocarnos en el otro partido" explicó el campeón con los cremas.

Aunque parecía que se quuería guardar ciertos puntos de visto, sostuvo que "pero apenas voy a comentar que el tema arbitral hoy, en mi visión, fue una vergüenza”.

Esas palabras cimbraron y retumbaron al señalar con esa categoría al cuerpo arbitral en el juego de ida, por lo que hizo en la cancha Jesus Rafael Lopez Valle, especialmente dejando de sacar una tarjeta roja por una entrada muy temeraria en contra de Fidalgo.

En duda, regreso de Maximin al cuadro del América

El americanismo y el equipo pudo haber extrañado en este juego a Allan Saint-Maximin, y Jardine al respecto recordó oportunamente que el futbolista de origen francés no se entrenó algunos días, debido a un contagio de influenza, pero espera que tras el tratamiento y el descanso esté listo para ser opción el sábado, ya sea jugando de titular o siendo un jugador de cambio.

El partido de vuelta se celebra el sábado 29 de noviembre a las 17:00 en el Estadio Ciudad de los Deportes, en donde las Águilas tienen una dura tarea teniendo que remontar ese 2-0 en su contra para no quedar eliminados temprano en la Liguilla.