¡No se guardó nada! Jardine hace fuerte crítica al arbitraje

Por primera vez en el Apertura 2023, el América recibió gol; empató frente al Monterrey; sin embargo, hubo una jugada que pudo inclinar el partido en favor de las águilas: una aparente falta —dentro del área— del defensor chileno, Sebastián Vegas, sobre su compatriota Diego Valdés, que el árbitro no determinó no marcar como penalti.

Al término del encuentro, que finalizó 1-1, el director técnico del equipo capitalino, André Jardine, manifestó su descontento con la decisión, aunque descartó que César Arturo Ramos haya pitado con parcialidad.

“Los árbitros no explican nada, no sé si deben, pero, para mí, es un penalti clarísimo. No busco explicaciones, me enfoco en el juego, para mí, es un poco de mala suerte, es una decisión mala, ellos se equivocan, ojalá no cometan más”, dijo en conferencia.

André Jardine insatisfecho con el empate

Durante la primera mitad, se invalidó un gol para la causa azulcrema, pero esa fue inobjetable en el discurso del estratega brasileño, quien se mostró insatisfecho con el resultado.

“Por el primer tiempo que hicimos, pudimos salir con el juego definido, el gol en fuera de lugar es por un pelo; por un detallito, no nos vamos al frente. Pudimos salir con una ventaja mayor, es un partido muy equilibrado, tenemos una sensación de que pudimos salir con la victoria. Muchas cosas salieron buenas y otras, no tanto. Sólo mañana, revisando el juego, tendremos más consciencia, saber si fue justo o qué tan bueno fue el partido”, reflexionó.

Jardine reconoció la labor del cuadro regiomontano, pero explicó que, desde su perspectiva, hubo otros factores que influyeron para que el conjunto de Coapa no se llevara el triunfo en el Estadio Azteca.

“Yo salgo satisfecho, el primer tiempo tuvimos control, las más claras fueron nuestras. Normalmente, nuestros jugadores no fallan, es un gol evitable el de Monterrey, es un rival de jerarquía y el segundo tiempo fue equilibrado. Monterrey, desde los cambios, tuvo un volumen mayor, sin desmerecerlo, pero los jugadores que no están disponibles podrían darnos un cambio, seríamos más fuertes, hoy tuvimos bajas, pero no nos preocupa”, sentenció.

