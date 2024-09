André Jardine se queja: “El calendario es injusto”

La seguidilla de partidos del América —aunada a la reciente Fecha FIFA— es, de acuerdo con su director técnico, André Jardine, un motivo por el que no han podido encontrar su mejor versión en el presente semestre.

“El tema del calendario no me parece muy justo. Los procesos en el deporte deben tener el mismo tiempo de preparación y de vacaciones. En Brasil, el torneo termina el mismo día para todos, se van de vacaciones, regresan el mismo día y todos los equipos tienen el mismo tiempo de pretemporada y se empieza un nuevo torneo en condiciones iguales. Aquí no pasa esto y es un problema”, explicó.

Jardine reflexionó sobre el calendario de juego

El estratega brasileño alabó el formato de competencia de la Liga BBVA MX ; sin embargo, enlistó las consecuencias de sus tiempos.

“Me encanta la Liguilla, es más atractivo para la gente, me gustan mucho los juegos de vida o muerte, pero tienen un costo para quien llega a las finales, te cobra un precio tener menos vacaciones, menos preparación, vienen las lesiones y un mal inicio de torneo. Si llegas a la final nuevamente, vas acumulando y llega un momento donde los jugadores no aguantan y es algo que pasa en Inglaterra; Manchester City ha sido cuatro o cinco veces campeón consecutivo y aquí no va a pasar eso”, analizó.

Jardine, no obstante, descartó inclinarse por los pretextos y no dejó de enfatizar la ambición que tienen para el desenlace.

“Son muchos factores. Internamente, tenemos claros los por qué de este momento que pasamos. Puedo decir a nuestra afición que sabemos exactamente lo que pasamos, en qué momento estamos, pero sabemos a dónde queremos llegar en un torneo que te permite recuperarte, llegar fuertes al momento decisivo y así pensamos”, declaró.

El mensaje del estratega brasileño previo al Clásico Nacional

Por último, el entrenador bicampeón del futbol mexicano envió un mensaje a los seguidores azulcrema.

“Que nuestra afición sepa que no estamos contentos, pero somos conscientes de por que pasamos por esto y trabajamos como locos para salir de este momento. Siento al grupo enganchado con el proyecto, con el club. Vamos a salir más fuertes de como entramos”, sentenció.

