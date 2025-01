André Jardine opina sobre el ‘trabajo’ de Tano Ortíz

Se presentó el equipo estelar del América, en Torreón, contra Santos, por la Jornada 3 del Clausura 2025 y, tras el triunfo de su equipo, el director técnico de las águilas, André Jardine , compartió impresiones que involucraron a su homólogo lagunero.

“Es una plaza siempre complicada, no es simple jugar con Santos y menos en su casa. Los equipos de ‘Tano’ (Ortíz) tienen mucha posesión, con control de juego, no es nada fácil, tiene características así, esto me gustó bastante, porque el primer tiempo fuimos dominantes, ellos generaron varias importantes, tuvimos que ajustar. Me gustó mucho América desde el minuto uno, algunos jugadores vienen de una pretemporada, van a estar listos en un tiempo”, dijo en conferencia.

El entrenador brasileño se mostró conforme con la preparación que hicieron previo al duelo en Coahuila —que incluyó más descanso y un juego amistoso contra el Inter Miami— y lo diferenció de otros inicios de torneo que ha vivido con el conjunto de Coapa.

“Vuelvo a hablar de la pretemporada, aquí la expectativa es muy alta, en América debes jugar con formas buenas, tuvimos un momento de entrenamientos, pudimos trabajar variantes, el cómo queremos jugar. En el primer tiempo, se nota un poco de lo que quiero con América, en el segundo, los primeros 15, no tanto, pero hay que darle el mérito al rival. Sin duda, muy buenas sensaciones y el América que quiero ver es esto que vimos hoy en el primer tiempo”, explicó.

A pesar de que este duelo significó el regreso de varios de los elementos que consiguieron el reciente tricampeonato, Jardine no dejó fuera de su discurso a quienes representaron la causa azulcrema durante las primeras dos fechas del certamen.

“(Lo hicieron) muy bien, nos permitieron hacer la pretemporada gracias a ellos, quedó muy claro lo importante que es una pretemporada porque, durante el torneo, no tienes más tiempo. Gracias a la confianza en la Sub-23, pudimos planear así, buenas sensaciones, teniendo cosas por mejorar. Debemos encontrar momentos para ponerlos (a los jóvenes), para ver cómo se entienden, todos tienen que entrar en dinámica, bien, es un proceso, que tiende a ser algo importante en América”, finalizó.