Paunovic comparte su visión sobre la salida de Anselmi: Escuché a mi corazón

El técnico serbio-español Veljko Paunovic, entrenador del conjunto de Tigres, compartió sus reflexiones sobre la reciente salida del técnico argentino Martín Anselmi de Cruz Azul para unirse al Porto en el futbol europeo. Durante una conferencia de prensa en el Estadio Akron, Paunovic rememoró aquellos días intensos que vivió en momentos similares en su carrera cuando fue tentado por el Almería de España para ir a dirigirlos en el 2023.

Resumen: Tigres 2-1 Mazatlán | Jornada 2, Clausura 2025

“Yo, simplemente, cuando ocurrió esa situación, escuché a mi corazón y a la gente con la que estaba trabajando. Tenía que mirar a la cara y decir: ‘Yo voy con lo que me he comprometido a hacer’. Y cuando ya no tenía fuerzas, porque ya estuve, digamos, totalmente desgastado, también lo hice,” explicó Paunovic. La salida de Anselmi fue abrupta, dejando atrás un proyecto que, en tan solo un año, estuvo muy cerca de alcanzar el éxito con un título en el futbol mexicano.

Paunovic señala la importancia que está adquiriendo la Liga MX

Paunovic subrayó la creciente importancia que la Liga BBVA MX está adquiriendo en el mundo del futbol: “Aquí se están haciendo las cosas muy bien. Es una liga que a mí me encanta y es muy competitiva. Se tiene todo aquí. Y también felicitar a todos los clubes que hacen un gran trabajo, no sólo fichando buenos jugadores competitivos, sino también entrenadores inteligentes. Hay gente interesante. Pero desde luego que, en mi caso, yo pienso que es muy importante estar y hacer lo que uno siente que es correcto,” añadió.



La reflexión de Paunovic sobre los desafíos que enfrentan los entrenadores en el futbol mexicano revela su compromiso y comprensión del entorno competitivo. Las palabras del técnico de Tigres resonaron especialmente después del empate 1-1 de su equipo ante Guadalajara, un resultado que rompió la buena racha del conjunto felino.

“El equipo trabajó bien y el empate nos sabe a poco, pero también es importante sumar y entrar en una racha positiva. Seguimos creciendo,” afirmó Paunovic tras el partido. Tigres había ganado sus dos primeros partidos del torneo, y la igualada con un gol del argentino Juan Brunetta, dejó un sabor agridulce.

Paunovic concluyó señalando que su equipo tiene la capacidad de mantener el nivel de juego y encontrar su mejor rendimiento para mantenerse en los primeros lugares de la clasificación. La salida de Martín Anselmi y las palabras de Paunovic subrayan la competitividad y los retos que enfrenta la Liga BBVA MX.



Próximo rival de Tigres en la Jornada 4 del Clausura 2025

Tigres recibirá a los Xolos de Tijuana en la fecha 4 del Clausura 2025 el martes 28 de enero, y la afición espera que el equipo continúe ascendiendo en la tabla.