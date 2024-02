No hay excusas para André Jardine por la derrota en Nicaragua

Sorpresiva fue la derrota del equipo de las Águilas del América, actual campeón de la Liga BBVA MX, ante el club nicaragüense Real Estelí por marcador de 2-1 en la CONCACAF Liga de Campeones.

André Jardine, técnico de las Águilas, en conferencia de prensa, no culpó al viaje, ni al cansancio, o desconocimiento del rival. No hay excusas para el brasileño que reconoció que los suyos fueron inferiores en el desarrollo del encuentro.

André Jardine pide apoyo a los aficionados del América

Jardine pidió el apoyo y la confianza de los aficionados del América para el encuentro de vuelta en México donde tiene la seguridad de darle la vuelta a la eliminatoria.

“Sigan creyendo en nosotros, los momentos difíciles van a pasar, tal vez no sea el único, son importantes que estén con nosotros, la afición es una parte importante, cuando estemos en casa esto tiene que ser factor, hay que ser locales, con la afición somos más fuertes”, apuntó el técnico.

“El futbol es partido a partido, hay que probar que tú estás y no es solo calidad, es el foco, estrategia a cada estilo de partido, fuimos superados por contundencia, el rival fue superior, ellos la metieron, el gol que hicimos es importante, hay que respetar al rival, trabajamos todos los partidos y ya identificamos al rival, son intensos y competitivos, la mejor versión de América debe estar en el siguiente juego”, adjuntó el sudamericano.

Sobre la molestia de Brian Rodríguez al salir de cambio, Jardine señaló: “Brian estaba caliente, pero aún no está para 90 minutos, hizo un partido mejor, era un cambio muy probable que tenemos en la cabeza, no te garantiza ganar la rotación, con el calendario que tenemos es imposible, el América irá usando a cada jugador en el momento que este más fresco, debe mostrar en qué nivel esta la semana entrante, viene un partido decisivo debemos ser inteligentes el torneo es largo, no es por la derrota que cambiaremos”.

Próximos partidos de las Águilas del América

América jugará como visitante el próximo sábado 10 de febrero ante León en partido correspondiente a la Jornada 6 del Torneo Clausura 2024, para después disputar el duelo de vuelta de la CONCACAF Liga de Campeones ante Real Estelí el miércoles 14 de este mes en el Estadio Ciudad de los Deportes a partir de las 21.15 horas, tiempo del centro de México.