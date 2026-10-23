ÚLTIMA HORA: André Onana es trasladado de URGENCIA al hospital tras sufrir aparatoso accidente automovilístico

André Onana, portero del Manchester United que se encuentra cedido al Trabzonspor de Turquía, sufrió un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados varios vehículos, durante la madrugada del jueves 22 de octubre, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, de acuerdo con información de medios locales.

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André Onana sufre aparatoso accidente automovilístico

André Onana sufrió un accidente de tránsito durante la madrugada del jueves 22 de octubre, horas después del partido entre el Trabzonspor contra el Hearts por la UEFA Conference League, mientras conducía por la carretera Yomra, cerca de la ciudad de Trabzon, a orillas del mar Negro.

Según los primeros reportes, se habría tratado de una colisión en cadena en la que se vieron involucrados tres vehículos. De acuerdo con testigos, un auto que circulaba a gran velocidad se habría impactado por detrás del coche de Onana.

El portero camerunés habría quedado atrapado entre dos autos, mientras que el vehículo que impactó por detrás parecía tener la parte frontal completamente destrozada.

André Onana has been involved in a car accident in Turkey. 🇨🇲⚠️



Manchester United and Cameroonian goalkeeper, Andre Onana was reportedly rushed to hospital after being involved in a frightening high-speed car crash, as confirmed by Trabzonspor president Ertugrul Dogan. pic.twitter.com/Chd1v0zSLG — OVA TV MEDIA📡 (@ovatvofficial) October 23, 2026

Onana viajaba en compañía de su familia al momento del accidente, quienes resultaron ilesos del impacto y solo el guardameta tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital para su valoración médica.

El presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, confirmó que el portero sufrió el accidente automovilístico y adelantó que se encontraba fuera de peligro, además de desearle pronta recuperación.

André Onana tuvo una destacada participación en la victoria del Trabzonspor sobre el Hearts de este jueves 22 de octubre por 2-0 en la UEFA Conference League y se ha convertido en un elemento clave para su equipo que solo ha recibido cinco goles en la vigente temporada de la Superliga de Turquía en la que marcha como cuarto de la tabla, a solo tres puntos del líder Galatasaray.

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