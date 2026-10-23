Autenticando...
  • Cerrar Sesión
logo deportes horizontal
Internacional SITIO.png
QUIERO VER
Fútbol

ÚLTIMA HORA: André Onana es trasladado de URGENCIA al hospital tras sufrir aparatoso accidente automovilístico

André Onana, exportero del Manchester United, sufrió un accidente la noche del jueves en Turquía

André Onana sufrió un accidente de tránsito
André Onana sufrió un accidente de tránsito

Escrito por: Francisco Fernández

André Onana, portero del Manchester United que se encuentra cedido al Trabzonspor de Turquía, sufrió un accidente automovilístico en el que se vieron involucrados varios vehículos, durante la madrugada del jueves 22 de octubre, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital, de acuerdo con información de medios locales.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Vincent Kompany, DT del Bayern Múnich, es trasladado de emergencia a un hospital

Toluca vs Tijuana| Resumen y Goles | Highlights | J13 | Apertura 2026 | Liga MX | Azteca Deportes

André Onana sufre aparatoso accidente automovilístico

André Onana sufrió un accidente de tránsito durante la madrugada del jueves 22 de octubre, horas después del partido entre el Trabzonspor contra el Hearts por la UEFA Conference League, mientras conducía por la carretera Yomra, cerca de la ciudad de Trabzon, a orillas del mar Negro.

Según los primeros reportes, se habría tratado de una colisión en cadena en la que se vieron involucrados tres vehículos. De acuerdo con testigos, un auto que circulaba a gran velocidad se habría impactado por detrás del coche de Onana.

El portero camerunés habría quedado atrapado entre dos autos, mientras que el vehículo que impactó por detrás parecía tener la parte frontal completamente destrozada.

Onana viajaba en compañía de su familia al momento del accidente, quienes resultaron ilesos del impacto y solo el guardameta tuvo que ser trasladado de urgencia a un hospital para su valoración médica.

El presidente del Trabzonspor, Ertugrul Dogan, confirmó que el portero sufrió el accidente automovilístico y adelantó que se encontraba fuera de peligro, además de desearle pronta recuperación.

André Onana tuvo una destacada participación en la victoria del Trabzonspor sobre el Hearts de este jueves 22 de octubre por 2-0 en la UEFA Conference League y se ha convertido en un elemento clave para su equipo que solo ha recibido cinco goles en la vigente temporada de la Superliga de Turquía en la que marcha como cuarto de la tabla, a solo tres puntos del líder Galatasaray.

Te puede interesar: En Olympiacos valoran tanto a Hormiga González que le hicieron esta muestra de amor increíble

PRÓXIMOS DEPORTES EN VIVO 🔴

EL PRECOPEO DEL VIERNES BOTANERO.jpeg

El Precopeo del Viernes Botanero

4:55 p. m.
BORREGOS GDL VS BORREGOS CEM FECHA.jpg

ONEFA| Borregos GDL vs Borregos CEM

5:55 p. m.
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
VITORIA VS PARANAENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Vitoria vs Paranaense

12:55 p. m.
24 OCT
PALMEIRAS VS BRAGANTINO FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠⁠Palmeiras vs Bragantino

3:25 p. m.
24 OCT
SANTOS VS BAHÍA FECHA.jpg

Brasileirao| Santos vs Bahía

6:00 p. m.
24 OCT
BKB GATTI VS PANTERA FECHA .jpeg

Azteca Network| Bare Knuckle Fighting Championship

7:55 p. m.
24 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Emanuel Vaquero Navarrete vs O´Shaquie Foster Live Previo

10:25 p. m.
24 OCT
logo Box Azteca.jpg

Box Azteca | Emanuel Vaquero Navarrete vs O´Shaquie Foster

11:01 p. m.
24 OCT
CHAPECOENSE VS FLUMINENSE FECHA.jpg

Brasileirao| ⁠Chapecoense vs Fluminense

2:55 p. m.
25 OCT
DEPORTV.jpg

Deportv

1:55 p. m.
26 OCT
RITUAL EL RESUMEN IMAGEN

Ritual NFL| Ritual El Resumen

3:55 p. m.
26 OCT
HDP HIJOS DE LA PASIÓN.jpeg

HDP| Hijos de la Pasión

4:55 p. m.
26 OCT
LA MESA PROTA 9:00 PM 5 OCT.jpeg

La Mesa Protagonista

8:55 p. m.
26 OCT
los protagonistas 2023.jpg

Las Protagonistas

11:15 p. m.
26 OCT