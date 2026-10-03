André-Pierre Gignac revela que tuvo pie y medio para jugar en este equipo GRANDE: “Mi sueño era jugar acá"

Luego de poner fin a su carrera como jugador de los Tigres de la UANL, André-Pierre Gignac disfruta de su retiro y recientemente fue visto en la Bombonera de Boca Juniors disfrutando de un partido del conjunto Xeneize y revelando que uno de sus más grandes sueños fue jugar con el club argentino.

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André-Pierre Gignac revela que estuvo cerca de jugar con Boca Juniors

André-Pierre Gignac dejó un legado imborrable en la historia de los Tigres, pero su camino pudo ser distinto ya que en una entrevista reveló que estuvo muy cerca de fichar por Boca Juniors, equipo del que era aficionado desde muy pequeño.

"Desde chiquito en Marsella siempre teníamos la bandera de Boca y Argentina en el estadio. Mi sueño era jugar acá, pero no se pudo. Casi, tenía un pie y medio en Boca pero no se pudo", declaró el delantero francés durante su estancia en el Estadio Alberto J. Armando.

Gignac estuvo presente en la Bombonera en donde presenció el encuentro entre Boca Juniors y Unión de Santa Fe que se llevaron los Xeneizes por 3-0 y en donde estuvo como invitado especial junto con Juan Román Riquelme.

𝐀𝐧𝐝𝐫𝐞́-𝐏𝐢𝐞𝐫𝐫𝐞 𝐆𝐢𝐠𝐧𝐚𝐜 𝐞𝐧 𝐋𝐚 𝐁𝐨𝐦𝐛𝐨𝐧𝐞𝐫𝐚 🇸🇪



El jugador francés presenció esta noche en La Bombonera el triunfo ante Unión junto a Juan Román Riquelme 💙💛💙 pic.twitter.com/32wTig5wn7 — Boca Juniors (@BocaJrsOficial) October 3, 2026

Fue en 2019 cuando Gignac sonó para llegar a Boca Juniors; sin embargo, no pudo concretarse su traspaso y continuó en Tigres para ganar un título de la Liga BBVA MX más en su carrera.

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