Andrés Guardado se retira de la Selección Mexicana tras 16 años

Llegó el fin de una era. Andrés Guardado no jugará más con la Selección Mexicana. Aquel joven que sorprendió a todos en el Mundial de Alemania 2006 ante Argentina, decidió colgar la camiseta tras 16 años de vestirla, anunció que se retira del representativo nacional.

“Ya lo había dicho hace tiempo pero no me había parado a dar las gracias por todo lo vivido en estos 16 años en Selección Mexicana! … imposible expresar con palabras lo agradecido y privilegiado que me siento!! … Gracias de corazón a todos los que me acompañaron y tuve la suerte de compartir momentos durante este sueño tan bonito ! …. Todos mis compañeros , los diferentes cuerpos técnicos, toda la gente de staff que son parte importantísima del día día y por supuesto a toda la fiel afición que me acompañó durante todos estos años que ahora soy uno más de ustedes ! GRACIAS!!!” posteó en su cuenta de Instagram.

Los números de Andrés Guardado con la Selección Mexicana

Su debut lo hizo el 14 de diciembre de 2005, cuando el representativo azteca estaba al mando de Ricardo La Volpe, el mismo entrenador lo llevó a su primer justa, en el 2006; y es uno de los tres mexicanos que cuentan con cinco Copas del Mundo en su haber: Alemania, Sudáfrica, Brasil, Rusia y Qatar.

En total disputó 181 partidos oficial con la playera de México y consiguió 28 anotaciones a lo largo de su carrera. De forma internacional, con la Selección sumó tres Copas Oro, la de 2011, 2015 y la última que conquistó un equipo nacional la de 2019.

Además, en los últimos años, tras el retiro de Rafa Márquez, junto a Guillermo Ochoa, Guardado compartió la responsabilidad de la capitanía de México. Su último partido con la playera azteca fue el 26 de noviembre, donde disputó 42 minutos ante Argentina en el Mundial de Qatar 2022.