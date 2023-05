Periodista llama ‘estúpida’ a novia de Santiago Giménez

Santiago Giménez y el Feyenoord se proclamaron campeones de la Eredivisie. Este fin de semana, el ‘Bebote’ se puso en lo más alto del futbol de los Países Bajos, luego de que su equipo derrotara al Go Head Eagles, para así levantar el título del país neerlandés.

En el encuentro que aseguró el campeonato de conjunto de Rotterdam, el ‘Chaquito’ consiguió la segunda diana para su equipos —el partido terminó 3-0— para sumar su tanto 15 de la temporada, y así ponerse a dos tantos del líder en la Tabla de Goleo, Anastasios Douvikas del Utrecht, quien suma 17.

Periodista insulta a la novia de Santiago Giménez tras ganar el título de la Eredivisie



Con el trofeo en sus manos, los familiares de los jugadores bajaron a la cancha para festejar con el equipo, entre ellos estaba Fernanda Serrano, prometida de Giménez, y quien ha acompañado a Santiago durante esta aventura en el Viejo Continente.

Acto que aprovechó un periodista para platicar con ella sobre el título que consiguió, pero salió un tema que llamó la atención de propios y extraños. Pues el entrevistador cuestionó cuando Serrano visitó el estadio del Ajax, cosa que tienen prohibida los aficionados de Feyenoord.



Fernanda argumentó que le pidió un boleto a Santiago, porque quería ir, y que nunca lo vio como un riesgo hasta que volvió a casa cuando todos le preguntaron que si estaba bien. Además confensó que llevaba la playera del equipo de su prometido, y ahí es donde salió la incómoda pregunta del reportero "¿Eres estúpida?”

Afortunadamente, la actriz y conductora lo tomó como broma y le respondió tras reírse “Yo llegué así y luego me di cuenta de que no podía estar así y me puse mi chamarra. Fue muy chistoso porque apenas me senté, Santi anotó. Fui con una amiga y cuando fue el gol, ella me agarró y me dijo que no podía celebrar”.