El portero que llegaría “gratis” a Chivas para el Clausura 2022

En Chivas están buscando portero. Al parecer, Raúl Gudiño no seguirá siendo titular con el Rebaño y Antonio Rodríguez ya no tendría cabida en el equipo para la próxima temporada. Por eso, si no logran la contratación de Carlos Acevedo , el Rebaño tendría a su nuevo guardameta prácticamente “gratis”.

La dupla de Gudiño-Rodríguez le ha dado muchos dolores de cabeza a la directiva de Chivas. Desde la salida de Rodolfo Cota, no han encontrado a un guardameta que les dé seguridad bajo los tres palos y por eso, es una de las posiciones que buscará con urgencia Ricardo Peláez.

El nuevo portero de Chivas

De acuerdo a información de Bolavip, en Chivas han puesto la mira de Andrés Gudiño, el tercer guardameta de Cruz Azul y podrían tenerlo “gratis”, porque lo pedirían como intercambio por Alexis Peña, quien actualmente está en la Máquina.

Alexis Peña pasó sin pena ni gloria por Chivas. Sin embargo, el conjunto rojiblanco sigue siendo dueño de su carta y ha pedido al menos 4 millones de dólares por el jugador. Es así como pedirían a Andrés Gudiño como parte del pago.

En Cruz Azul ya ha tenido posibilidades de defender el arco celeste. Sin embargo, la directiva ha dejado claro que primero está José de Jesús Corona y detrás de él, Sebastián Jurado. Por lo que Andrés Gudiño parece no tener cabida en el equipo.

Los números de Andrés Gudiño

En seis partidos que ha disputado en el Apertura 2021, sólo ha podido dejar su arco imbatido en una ocasión. En contraparte ha recibido siete goles. Sin embargo, ha sido parte fundamental de la cosecha de puntos que tiene Cruz Azul.

En Chivas se hizo un cambio de portero después de las primeras jornadas. Antonio Rodríguez había arrancado como titular pero luego de claros errores, fue mandado a la banca y en su lugar se quedó Raúl Gudiño.

