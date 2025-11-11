¿Podría ir a prisión? Andrés Iniesta es investigado por este grave delito

El exjugador español Andrés Iniesta está bajo investigación por parte de las autoridades de Perú, luego de que su nombre se viera involucrado en una estafa que afectó a un grupo de empresarios locales bajo un esquema de captación de dinero cuyos fondos, ascendentes a unos 600 mil dólares, habrían desaparecido sin dejar rastro.

Las investigaciones se encuentran en su etapa preliminar, pero señalan a Andrés Iniesta como implicado por su participación en la compañía Never Say Never (NSN) propiedad del exjugador y que tiene sede en Barcelona.

La empresa abrió una filial en Sudamérica bajo la promesa de organizar proyectos internacionales de entretenimiento y deportes, para lo que se destinó un esquema de captación de dinero destinado a las supuestas inversiones, mismas que nunca se concretaron.

NSN habría usado el nombre de Iniesta como aval y entre los eventos a organizar se encontraban un partido de leyendas entre exjugadores de Perú y España, un partido amistoso entre el Nacional de Ecuador y el Cienciano peruano y un festival musical K-pop Music Fest.

La empresa solo pudo celebrar un concierto Upa Upa Fest, pero no obtuvo los resultados esperados y reportó grandes pérdidas, por lo que el resto de eventos fueron cancelados y la filial sudamericana se declaró en bancarrota en junio del 2024.

Andrés Iniesta y los involucrados en la estafa de NSN

La denuncia en contra de NSN fue presentada por Gucho Enterteinment S.A.C. con el apoyo de otros inversores que acusaron a Iniesta de servir como aval para las inversiones.

El propio Iniesta había expresado su ilusión por la expansión de su proyecto a tierras sudamericanas en el 2023. "Nos hace mucha ilusión estar presentes en un país como Perú y un continente como Sudamérica".

Además del exjugador del Barcelona, también están siendo investigados Paul Valderrama Rubio y Carlos Gómez Pintor.

