Andrés Lillini: “La afición de Pumas es increíble”

En exclusiva para Azteca Deportes , el entrenador de los Pumas, Andrés Lillini, habló de cara a la Semifinal de Ida ante Atlas en el Olímpico Universitario y aseguró que el apoyo de la afición será fundamental para este encuentro, pues los seguidores auriazules son parte fundamental de lo conseguido.

“Ellos son increíbles, Siempre apoyan, rescato a los que nunca nos dejaron, nunca nos abandonaron, aquellos que fueron en la fecha 11, 12, 9, 8, que íbamos de visitantes y que empezó ir al público contra Necaxa y donde perdimos tres a uno y ellos ahí estuvieron, y seguro que insultan y todas esas cosas, pero yo lo entiendo porque yo también soy aficionado y cuando el equipo no va bien me pongo mal, entonces son entendido, pero cuando todo va bien y lo tenemos cerca es algo inexplicable”, aseguró Lillini en exclusiva par Azteca Deportes.

Aficion de Pumas organizo serenata

Además el timonel universitario se sinceró y aceptó que hubo momentos muy duros durante el torneo general, momentos de incertidumbre donde incluso pensó en hacerse a un lado del proyecto, con tal de no hacerle un mal a la institución.

“En algún partido si pensé de que yo acá vine para ayudar, no vine para perjudicar, no vengo para usar a Pumas y me sirva de trampolín para irme a otro lado”. Yo aquí me pidieron una ayuda, en su momento donde la situación era crítica, y ahí empezamos a construir junto con los futbolistas algunas cosas importantes”. En algún momento de este torneo si lo pensé, porque dije yo no estoy acá para hacerle mal a nadie, yo no estoy aquí para complicarle la vida a la directiva y menos al equipo, pero bueno fueron dos fechas en las que sentí que por ahí me costaba mucho, personalmente para estar bien, y vinieron los cuatro o cinco referente del equipo y me dijeron a ver aquí estás tú y estamos nosotros y estamos todos juntos y cuando viene la mala espalda con espalda”, puntualizó.

El estratega argentino pretende sacar ventaja en la ida



Finalmente Andrés Lillini sabe que sacar una ventaja de Ciudad Universitaria es de suma importancia para el cierre de la Semifinal en el Jalisco, es consciente de que no sólo el envión anímico basta, se trata de desplegar un buen futbol.

“No te alcanza con la garra, el corazón y todas estas cosas, no te alcanza, de los últimos 12 partido perdimos 2, entonces si todo fuera anímico, todo sería mucho más fácil, el equipo encontrado formas, tácticamente hemos dado muchas vueltas, usamos a todos los futbolistas y al final en entrenamiento diario es el que a ellos los hace mejores y están convencidos de lo que están haciendo si no estuviera convencido seguramente yo no estaría sentado aquí, porque los protagonistas son ellos, ellos son los que llevan a cabo las cosas y como te decía antes, el crecimiento individual de muchos futbolistas que juegan muy bien, al final ellos son los que te sacan adelante, eso nos fortalece muchísimo”.